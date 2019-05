Toyota di Tanak trionfa in Cile. Ogier (Ford) di nuovo al comando del mondiale

TALCAHUANO – Ott Tänak ha vinto la sua seconda prova stagionale in Cile, dove il Fia World Rally Championship faceva tappa per la prima volta. Per l'estone che guida una Toyota Yaris si tratta dell'ottava affermazione iridata in carriera. Tänak si era insediato in testa alla gara – valida come sesta prova della stagione 2019 – con la seconda cronometrata.

Il Rally del Cile ha cambiato di nuovo la classifica piloti perché Sébastien Ogier (Citroen C3) si è aggiudicato il derby per il secondo posto con il il connazionale Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupé). Il ”cannibale”, che era stato anche virtualmente ottavo, aveva ridotto il margine fino a 11 decimi, anche se ha poi chiuso a oltre 7 secondi da Ogier. Una lotta entusiasmante e mai così serrata tra due fuoriclasse della specialità: i due francesi hanno vinto gli ultimi quindici campionati del mondo.

I due equipaggi della M-Sport hanno piazzato la Ford Fiesta al quarto e quinto posto: prima Elfyn Evans e poi Teemu Suninen, quasi eguagliando il miglior risultato di squadre in questo campionato. In Corsica erano stati terzo e quinto. Poi Esapekka Lappi con la seconda Citroen C3 e Andreas Mikkelsen con l'altra Hyundai i20 Coupé e Kris Meeke con l'altra Toyota Yaris. Il britannico è riuscito a strappare l'ottava piazza al giovane Kalle Rovanpera (Skoda Fabia R5) nel Power Stage. Ma il finnico ha guidato per aggiudicarsi la prova nel Wrc2. Jari-Matti Latvala con la terza Yaris è arrivato in fondo, ma fuori dalla Top 10. Thierry Neuville tornerà a gareggiare in Portogallo a fine mese dopo lo spaventoso incidente nel quale è incappato nell'ottavo stage.

Il belga è “precipitato” dalla prima alla terza posizione nella classifica iridata. Ogier, secondo anche nel power stage, è balzato in testa con 122 punti: Citroen è il marchio a non essere mai sceso dal podio in questo Wrc 2019. Tänak, che è stato il più veloce anche nella cronometrata finale, ha conquistato 30 punti ed è schizzato a 112, riuscendo a scavalcare anche Neuville, rimasto inchiodato a quota 110.