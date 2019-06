Toyota di Tanak vince in Portogallo sulla Hyundai di Neuville. Ogier (Ford) 3° rimane leader

MATOSINHOS – Ott Tänak ha vinto per la prima volta il Rally del Portogallo. Per l'estone si tratta della seconda affermazione consecutiva e del settimo successo con la Toyota Yaris. Nonostante il trionfo, Tanak non è tuttavia riuscito a scavalcare Sébastien Ogier in testa alla classifica del Fia World Rally Championship (Wrc). I fuoriclasse transalpino è riuscito ad aggiudicarsi i 5 punti del power stage ed ha anche beneficiato della perdita della ruota di Kris Meeke, terzo fino alla penultima cronometrata.

Con la Citroen C3 il campione del mondo in carica ha difeso il primato pur avendo chiuso a quasi un minuto dal vincitore. Tra i due si è brillantemente inserito Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé), che ha dimostrato di essersi lasciato alle spalle lo spaventoso incidente in cui era incappato nel Rally del Cile. Il belga era stato anche decimo della generale della prova lusitana. La sua è stata una gara di grande maturità, archiviata con una impressionante rimonta. Anche perché ha dovuto salvare l'onore del team coreano, che aveva “perso” entrambe le altre macchine nel terzo stage: sia Dani Sordo sia Sébastien Loeb avevano accusato un analogo problema alla vettura.

Fra due settimane Ogier si presenta al via del Rally di Sardegna (13 - 16 giugno) con 142 punti, due in più rispetto a Tanak e 10 in più su Neuville. Il Rally del Portogallo è stato quello delle occasioni mancate. Non solo da Toyota, che per diverso tempo occupava i primi tre posti della classifica. Poi Jari Matti Latvala è “saltato”, salvo rientrare domenica e chiudere in settima posizione seppur a quasi 11 minuti e mezzo da Tanak.



Meeke, con la terza Yaris, è invece uscito di scena nel power stage: il britannico era in corsa per il primo podio con il tema Toyota Gazoo. Esapekka Lappi (Citroen C3) è stato costretto al ritiro nella seconda cronometrata di domenica: per il finnico si tratta del terzo abbandono in sette gare. Kalle Rovanperä con la Skoda Fabia Evo R5 si è classificato sesto: un risultato importante per il migliore dei piloti del Wrc2. Per il giovane finlandese è il secondo piazzamento nei dieci di fila.