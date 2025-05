Trofeo Lancia: 19 Ypsilon Hf Rally4 al via del Rally Targa Florio

Scatta dall'edizione numero 109 del Rally Targa Florio, in programma da giovedì 8 a sabato 10 maggio 2025 lungo le strade asfaltate della provincia di Palermo, il primo semaforo verde di un Trofeo Lancia che segna ufficialmente il ritorno del marchio nelle competizioni dopo oltre trent'anni di attesa. Era il dicembre del 1991, infatti, quando la casa torinese, oggi di proprietà del gruppo Stellantis, annunció il ritiro dall'attuale Mondiale Wrc a conclusione di un'era costellata di successi, ottenuti principalmente con la 037, la Delta e la Stratos, e di titoli iridati conquistati fra i Costruttori (dieci, per un primato tutt'ora imbattuto), e fra i piloti (quattro, equamente suddivisi fra Miki Biasion e Juha Kankkunen).

Ora, dopo lo shakedown effettuato a metà aprile nelle Langhe, in occasione del Rally Regione Piemonte di Alba (con un terzo posto di classe di Gianandrea Pisani e Nicola Biagi tra le vetture nazionali a 2 Ruote motrici), in il nuovo reparto corse guidato da Eugenio Franzetti, al timone anche del programma di DS Performance nel campionato del mondo di Formula E, si presenta in Sicilia per il round inaugurale di una serie articolata su cinque appuntamenti, con sei gare (il Rally di Roma Capitale, valido anche per il campionato europeo Fia Erc, sarà suddiviso in due tappe) e un ricco montepremi in palio, di 360mila euro complessivi, per i protagonisti delle tre categorie (Junior per gli Under 25, Master per i piloti di età compresa fra i 25 e i 35 anni di età ed Expert per gli Over 35).

Se il vincitore avrà un'età inferiore ai 35 anni, nel 2026 verrà chiamato a rappresentare il team Lancia nella serie continentale, sempre al volante della Ypsilon Rally4 HF equipaggiata con un motore turbo da 212 Cv, cambio Sadev a 5 marce e sospensioni Ohlins regolabili. Si tratta di un modello che ha riscosso un grande successo commerciale, visto che in meno di quattro mesi sono stati venduti ben 90 esemplari, con i primi 19 (compresa una rappresentanza straniera) che sono già pronti a sfidarsi lungo le strade delle Madonie. Altre vetture si aggiungeranno nei prossimi round della serie.



Il villaggio Lancia Corse HF e i dettagli della "Cursa" - In totale sono 79 gli equipaggi iscritti al terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, con Andrea Crugnola (Citroen C3 Rally2, con Pietro Elia Ometto), quattro volte campione italiano nonché tester della Lancia Ypsilon HF Rally4, che partirà con i favori del pronostico. La "Cursa" siciliana avrà il suo cuore pulsante a Palermo, nella suggestiva cornice di Piazza Verdi, davanti al maestoso Teatro Massimo, sede della cerimonia di partenza del giovedì sera, nell'area del Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi e negli spazi del Campus universitario, dove è stato allestito il parco assistenza. Ed è proprio in quell'area che gli appassionati possono trovare il Villaggio Lancia Corse HF, con l'hospitality per gli ospiti, diverse attività aperte al pubblico, l'esposizione in anteprima della Ypsilon Hf elettrica da 280 Cv e i test drive della versione stradale ibrida o alla spina organizzati dalla concessionaria Stellantis&You di Palermo. Presenti anche Luca Napolitano, amministratore delegato della casa torinese, e Miki Biasion, due volte campione del mondo di rally con la Lancia. Sarà lui a fornire consigli utili ai protagonisti di questo nuovo capitolo in partenza dallo storico appuntamento siciliano organizzato lungo un percorso totale di 781,29 chilometri, di cui 113,70 km da affrontare contro il tempo, con le prove speciali “Targa” (di 10 km), “Campofelice – Collesano” (12,60 km), “Scillato” (13,15 km) e “La Generosa” (2,25 km) da ripetere per tre volte.