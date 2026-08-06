Trofeo Lancia 2026, al Rally del Piemonte Crugnola vince ad Alba con la Ypsilon Rally2 HF Integrale, Ardizzone riapre il campionato

Il Rally del Piemonte non ha tradito le aspettative. Il quinto atto del CIAR Sparco e penultimo appuntamento del Trofeo Lancia 2026 ha regalato un weekend ricco di emozioni, sorpassi in classifica e continui colpi di scena, rimescolando completamente le carte del campionato e rimandando ogni verdetto all'ultimo appuntamento stagionale, il Rallye Sanremo. Saranno infatti le iconiche prove speciali liguri ad assegnare il titolo del Trofeo Lancia e il prestigioso sedile da pilota ufficiale Lancia Corse HF per la stagione 2027.

Quella albese rappresentava la gara di casa del Marchio torinese, disputata nel cuore del territorio piemontese dove affondano le radici sportive di Lancia. Un appuntamento reso ancora più speciale dalla presenza della CEO di Lancia, Roberta Zerbi, che ha vissuto il fine settimana al fianco di team e piloti, partecipando al briefing ufficiale del Trofeo e seguendo poi la gara lungo le prove speciali insieme alle migliaia di appassionati che hanno affollato le strade delle Langhe.

A rendere ancora più significativa l'edizione numero venti del Rally di Alba è stato il successo assoluto di Andrea Crugnola e Luca Beltrame, protagonisti di una prestazione autoritaria che ha permesso alla Ypsilon Rally2 HF Integrale di conquistare una prestigiosa vittoria assoluta davanti a un parterre di altissimo livello. La gara piemontese ha visto anche il debutto della seconda Ypsilon Rally2 HF Integrale affidata a Fabio Andolfi e Marco Menchini, subito competitivi con un eccellente quarto posto assoluto, a conferma delle qualità e della competitività del progetto Lancia Corse HF.

Tra i protagonisti del Trofeo Lancia è stato Nicolò Ardizzone, affiancato da Alex Scartabelli, a firmare la prestazione di riferimento. Il giovane equipaggio ha imposto un ritmo impressionante fin dalle prime prove speciali, risultando imprendibile per tutta la concorrenza e conquistando anche i punti bonus riservati al Miglior Performer. Una vittoria pesantissima che, complice lo sfortunato ritiro del leader di campionato Simone Di Giovanni e Andrea Colapietro, rilancia completamente la corsa al titolo e porta Ardizzone nelle primissime posizioni della classifica assoluta.

Alle spalle dei vincitori hanno concluso Edoardo De Antoni e Martina Musiari, autori di una gara intelligente e priva di sbavature che vale il successo nella categoria Master e punti fondamentali in ottica campionato. Sul terzo gradino del podio assoluto sale invece Federico Gangi, che trae il massimo dall'esperienza di una navigatrice d'eccezione come Fabrizia Pons. Il duo è stato protagonista di una prestazione di grande maturità che permette loro di conquistare anche la seconda posizione nella classifica Junior oltre agli importanti punti della Miki Stage.

Ai piedi del podio assoluto terminano Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni, davanti a Federico Francia e Marco Nesti, con entrambi gli equipaggi che completano il podio della categoria Master.

Nella classifica Junior, alle spalle di Ardizzone e Gangi, Gianmarco Lazzarato e Devis Bernardi conquistano la medaglia di bronzo. Continua il percorso di crescita di Asia Vidori e Alice Tasselli, sempre più protagoniste del Trofeo, che chiudono con un'ottima quarta posizione tra i talenti Under25. Alle loro spalle concludono Jonas Muller e Anna Maria Seidl, seguiti da Efe Urundul e Denis Piceno.

Grande equilibrio anche nella categoria Expert, dove Roberto Gobbin e Lorenzo Mattucci conquistano una preziosa vittoria grazie a una prestazione impeccabile che permette loro di agganciare e superare Christian Casadei al vertice della classifica di campionato. Seconda posizione per Emanuele Fiore e Lisa Bollito, rallentati dalla sfortuna nella prima giornata, ma comunque protagonisti di un weekend positivo.

Tra le Ypsilon HF Racing Rally6 Simone Rappa e Roberto Interdonato conquistano una importante vittoria in ottica campionato su Manuel Derossi e Giordano Gregori, rimandando la sfida per conquistare una gara al volante di una Lancia Ypsilon Rally4 HF al gran finale di Sanremo.

Con una sola gara ancora da disputare, il Trofeo Lancia si prepara a vivere un finale di stagione tra i più incerti ed emozionanti degli ultimi anni. La classifica assoluta vede infatti Edoardo De Antoni in testa con 118 punti, seguito da Ardizzone con 115, Cambiaghi con 114 e Simone Di Giovanni a 108. Quattro piloti racchiusi in appena dieci lunghezze si contenderanno il titolo e il sedile ufficiale Lancia Corse HF 2027 sulle leggendarie prove del Rallye Sanremo.

Tutti i verdetti sono ancora aperti e, dopo una stagione caratterizzata da equilibrio, spettacolo e continui cambi di leadership, il Trofeo Lancia si prepara a vivere un epilogo degno della sua prima, straordinaria edizione.