Trofeo Lancia 2026, debutta la Ypsilon HF Racing Rally6. Confermato il format della scorsa edizione

Confermato anche per la stagione 2026 il Trofeo Lancia che presenterà lo stesso format della scorsa edizione, con l'introduzione degli nuovi pneumatici Michelin e, a partire dal 2 Valli, della Lancia Ypsilon HF Racing Rally6. Dopo la conquista del titolo italiano piloti e costruttori nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici, Lancia Ypsilon HF Rally4 sarà ancora protagonista nella stagione 2026 con la seconda edizione del Trofeo Lancia che conferma il format di sei gare su cinque eventi di cui uno con doppia gara, seguendo, come lo scorso anno, le tappe più iconiche del calendario senza perdere d'occhio gli appuntamenti internazionali.

Come lo scorso anno, sul campo di gara tutte le auto iscritte al Trofeo saranno ospitate all'interno del Villaggio Lancia Corse HF e, novità della stagione, è il debutto degli nuovi pneumatici Michelin. Sul fronte Rally4, confermato il montepremi che ha caratterizzato la prima edizione del Trofeo, ovvero sarà premiata sia la classifica assoluta sia le tre categorie previste: Junior, Master ed Expert. Ogni gara assegnerà premi dedicati a ciascuna categoria e resterà invariato il premio finale, offrendo al Campione Under 35 la possibilità di diventare pilota ufficiale Lancia nel 2027, in Italia o in Europa. Al momento, però, non sono stati comunicati altri dettagli, che verranno svelati in occasione del Racing Meeting, in programma il 7 e 8 febbraio alla Fiera di Vicenza, tra cui anche il debutto della Lancia Ypsilon HF Racing Rally6 a partire dal Rally 2 Valli.