Trofeo Lancia 2026: al 73° Rallye Sanremo si è imposto Fabio Andolfi con la Ypsilon Rally2 HF Integrale

Settantasette vetture iscritte, 26 Lancia Ypsilon. Al 73° Rallye Sanremo, ultima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, più di un equipaggio iscritto su tre aveva scelto un’auto del marchio torinese, in tre versioni diverse. Domenica sera due di loro hanno vinto: la gara assoluta e il Trofeo Lancia.

La classifica generale è andata a Fabio Andolfi con la Ypsilon Rally2 HF Integrale. Il pilota ligure ha inseguito Andrea Crugnola per tutto il sabato, poi ha preso il comando domenica mattina vincendo due prove speciali nell’entroterra. Crugnola, su una Ypsilon Rally2 di Fpf Sport, si è ritirato per una doppia foratura mentre era in testa. Per Lancia è la prima vittoria a Sanremo dopo 34 anni.

Il Trofeo arrivava in Liguria con cinque piloti ancora in corsa. Edoardo De Antoni e Martina Musiari guidavano con 118 punti, davanti a Nicolò Ardizzone e Alessandro Scartabelli a 115 e a Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni a 114. La gara si è aperta con il miglior tempo di Mattia Vita, navigato da Alessio Foresto, sulla prova di Porto Sole. De Antoni è passato in testa nella seconda speciale, poi è stato Ardizzone a prendere il comando. Nel finale Ardizzone ha avuto problemi ai freni e Vita lo ha superato, vincendo anche l’ultima prova e i punti bonus della Miki Stage.

Il Trofeo è costruito sulla Ypsilon Rally4 HF. Monta un tre cilindri 1.2 turbo da 212 Cv e 290 Nm, con cambio sequenziale Sadev a cinque marce, differenziale autobloccante meccanico, dischi anteriori da 330 mm e ammortizzatori Öhlins regolabili. Pesa 1.050 kg e costa 74.500 euro in configurazione da gara. Il regolamento 2026 prevede per questa classe un montepremi complessivo di 160 mila euro.

Quest’anno al Trofeo si è aggiunta una seconda categoria, riservata alla Ypsilon HF Racing omologata Rally6. Usa la stessa scocca della Rally4, con un 1.2 turbo da 145 CV e 240 Nm, freni anteriori da 302 mm e un prezzo di 38.900 euro più IVA. Lancia la propone come vettura d’accesso per giovani e gentleman driver. Il primo campione è Manuel De Rossi, mentre a Sanremo ha vinto Simone Rappa.

Al vertice della gamma c’è la Ypsilon Rally2 HF Integrale, al debutto nel 2026. Ha un 1.6 turbo da 287 CV a 5.000 giri e 425 Nm, trazione integrale e cambio sequenziale Sadev a cinque marce. La gestione del turbo deriva dalla Peugeot 9X8 del mondiale Endurance. In Italia ha esordito a marzo vincendo il Rally dei Laghi con Crugnola, primo successo assoluto Lancia in un rally nazionale dal 2012. Ha chiuso il CIAR con tre vittorie in sette gare, e Crugnola ha firmato 32 scratch, il dato più alto della stagione.

Lo stesso fine settimana la Ypsilon HF elettrica ha vinto la tappa del FIA Eco Rally World Cup all’EcodolomitesGT, a San Martino di Castrozza. Per il Trofeo resta la cerimonia di premiazione dei campioni, che chiuderà ufficialmente la stagione.