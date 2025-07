Il Trofeo Lancia al Rally di Roma Capitale. Dal 4 al 6 luglio in uno degli appuntamenti più iconici della stagione

Il Trofeo Lancia torna in azione dal 4 al 6 luglio in uno degli appuntamenti più iconici della stagione: il Rally di Roma Capitale, valido per il FIA European Rally Championship (ERC) e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR). La tappa romana rappresenta il terzo round del monomarca firmato Lancia e vedrà i protagonisti della Ypsilon Rally4 HF misurarsi su un percorso tecnico e spettacolare da oltre 207 chilometri cronometrati, articolato in 13 prove speciali tra la maestosità del Colosseo, i paesaggi del Lazio e il cuore operativo di Fiuggi. Al via sono attesi ben 103 equipaggi, con il Trofeo Lancia che vede protagonista una folta pattuglia composta da 18 equipaggi, quasi il 20% del totale degli iscritti alla gara. Sono 12 i piloti Under35 che ambiscono ad aggiudicarsi un posto nella squadra ufficiale Lancia nell'European Rally Championship (ERC) 2026, capitanata dal Direttore Eugenio Franzetti.

Il rally capitolino arriva in un momento chiave della stagione e avrà valenza doppia: Day 1 e Day 2 daranno luogo alla classifica di Gara 3 del Trofeo Lancia, mentre la classifica del Day 3 varrà come Gara 4. Una sfida nella sfida dove ogni errore rischia di essere pagato doppio per tutti i trofeisti, che aggiunge ancora più sale ad una sfida che si preannuncia infuocata. Gianandrea Pisani, leader della classifica generale e della categoria Master, dovrà difendere un vantaggio di soli 8,5 punti su Davide Pesavento, trionfatore al Due Valli e attualmente al comando tra gli Junior e nel Campionato Italiano 2 Ruote Motrici. Nel duello Pisani-Pesavento punta sicuramente ad inserirsi Giorgio Cogni, lo scorso anno vincitore della classifica europea Rally4 proprio nella gara romana, così come lotta al vertice vedrà gli assalti dei giovanissimi piloti Junior Gabirel di Pietro, che vuole riscattarsi dalla sfortuna del Rally 2Valli, e Nicolò Ardizzone, che una volta assaggiato il dolce sapore dello champagne sul podio scaligero, vuole ora fare un ulteriore passo in avanti. La categoria Junior vedrà nuovamente al via anche Asia Vidori, che regala un tocco di rosa a tutta la famiglia del Trofeo Lancia.

I già citati protagonisti della Master dovranno però fare i conti con gli outsider Michael Lengauer e Andrea Mazzocchi, giunti ai piedi del podio nell’ultimo appuntamento, così come sorprese potrebbero riservare la new entry Adam Sroka e i veloci Federico Francia, Edoardo De Antoni ed Emanuele Rosso. Nella categoria Expert, grazie a due vittorie in altrettanti appuntamenti, Denis Vigliaturo guida la classifica con 19,5 punti su Emanuele Fiore, ma i piani di entrambi potrebbero sconvolti da Dariusz Polonski, che può vantare una buona esperienza nelle gare europee. Da non sottovalutare per la lotta al podio Pierluigi Marino, sempre più a suo agio sulla Ypsilon Rally4 HF, così come Giuseppe Piumatti, e Mauro Porzia.

A rendere ancora più coinvolgente il weekend capitolino, il Villaggio Lancia Corse HF sarà allestito nel cuore di Fiuggi e offrirà al pubblico un’esperienza immersiva nel mondo del marchio torinese. Oltre ai test drive della nuova Ypsilon – sia in versione ibrida che full electric – sarà possibile ammirare la nuova Ypsilon HF da 280 CV, la versione stradale 100% elettrica ad alte prestazioni da 280 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi e dotata di massima agilità grazie al differenziale autobloccante. Inoltre, Villaggio Lancia Corse HF faranno bella mostra due autentici miti del rallismo mondiale, la Delta Integrale e la 037, e non mancheranno incontri con i piloti, attività interattive e momenti pensati per appassionati e famiglie. Insomma, il Rally di Roma Capitale si preannuncia come uno dei momenti clou della stagione, un appuntamento che unirà adrenalina, passione e visione, confermando ancora una volta Lancia come protagonista indiscussa del presente e del domani del motorsport. Dopo Roma, il Trofeo si fermerà per la pausa estiva e riprenderà con il Rally del Lazio (13-14 settembre), per poi chiudersi con il gran finale del Rallye Sanremo (17-18 ottobre).