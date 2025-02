Trofeo Lancia, aperte le iscrizioni. Tre categorie piloti in base all'età: Junior, Master ed Expert

Il ritorno di Lancia nei rally è sempre più vicino. Pubblicato il Regolamento sportivo del Trofeo Lancia (ancora in fase di approvazione da parte di ACI Sport) e il modulo d'iscrizione. Il countdown è iniziato per il Trofeo Lancia che prenderà il via in Sicilia, al Rally Targa Florio, in programma il 9 maggio. Sono sei gli appuntamenti in programma, spalmati su cinque rally e comprendono, oltre al Rally Targa Florio: Due Valli, Rally di Roma Capitale, Rally del Lazio e Rallye Sanremo. Ad aggiungere spettacolo, tre sfide all'interno di ogni gara: Miglior Performer, Miki Stage e Rally+, che distribuiranno punti bonus e accenderanno ulteriormente la competizione. Il costo dell'iscrizione Full Season è di 2500 euro, ma sono previste anche altre tre opzioni per chi parteciperà solo ad alcune delle sei gare a calendario. Il montepremi sfiora i 360 mila euro e offre la chance di conquistare un posto nella squadra ufficiale Lancia Corse HF nella prossima stagione del FIA ERC, se a vincere il titolo sarà un partecipante iscritto alla categoria Junior o Master. Nel comunicato diffuso da Lancia, viene specificato anche che la consegna delle nuove Lancia Ypsilon Rally4 HF inizierà a partire dal mese di marzo e che, contestualmente, sarà rilasciato anche il Regolamento Tecnico.