Trofeo Lancia, l'atto finale al Rallye di Sanremo. Ancora in palio i titoli nelle classifiche Junior ed Expert

L'atto conclusivo del Trofeo Lancia 2025 avverrà al Rallye Sanremo, in programma dal 18 al 19 ottobre, che porterà sulle strade liguri la passione e la storia di un marchio che ha ritrovato nel mondo dei rally la propria dimensione naturale. Dopo sei appuntamenti molto combattuti, la stagione si chiude in uno dei luoghi più iconici del motorsport, dove Lancia ha scritto alcune delle sue pagine più leggendarie, che hanno contribuito a farne il marchio più vincente nella storia del rally, con ben 10 Campionati del Mondo Rally Costruttori, tre Campionati del Mondo di Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

Giunto oggi alla 72esima edizione, il Rallye Sanremo è una delle gare più celebri e affascinanti d’Europa, con le sue prove speciali, disegnate tra l’entroterra ligure e la Riviera dei Fiori, alternando tratti tecnici e veloci, con fondi misti e condizioni meteo spesso variabili che ne hanno fatto una delle sfide più amate e selettive per piloti e costruttori. In totale i partecipanti percorreranno i 481 km di gara, dei quali 118,42 di prova speciale.

A completare il quadro dell’evento, a Sanremo saranno esposte due vetture simbolo della storia sportiva di Lancia: la 037 e la Delta Integrale, due icone che, proprio sulle strade liguri, hanno scritto alcune delle pagine più gloriose del marchio nei rally. Nel 1983 la Lancia Rally 037 conquistò una vittoria leggendaria con Markku Alén e Ilkka Kivimäki, l’ultima di un’auto a due ruote motrici nell’era del Gruppo B, in una gara che consacrò il talento e il coraggio del team Lancia Martini. Sei anni più tardi, nel 1989, a Sanremo Miki Biasion e Tiziano Siviero portarono al debutto la Delta Integrale 16V, aprendo la strada al terzo titolo mondiale consecutivo. Due episodi che non solo hanno legato per sempre il nome Lancia alla città dei fiori, ma continuano a ispirare le nuove generazioni e a testimoniare la grandezza di una leggenda tutta italiana.

La gara sanremese arriva dopo la tappa del Rally del Lazio Cassino, che ha già consegnato a Gianandrea Pisani e Nicola Biagi il titolo di Campioni del Trofeo Lancia 2025 e quello di Campioni Italiani CIAR 2Ruote Motrici, riportando il marchio Lancia a un successo tricolore che mancava dal 1993. Con la loro Ypsilon Rally4 HF, l’equipaggio di Lion Racing ha dominato la stagione con quattro vittorie e due podi, dimostrando l’eccezionale competitività del progetto Lancia Corse HF.