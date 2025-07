Trofeo Lancia, nel Rally di Roma Capitale nuovo capitolo di passione e adrenalina. Nel 3° round Pisani e Biagi danno spettacolo

Dal Colosseo ai tornanti tra i monti del Lazio, la scorsa settimana il Trofeo Lancia ha scritto un nuovo capitolo di passione e adrenalina, in occasione del terzo round stagionale, in uno degli appuntamenti più attesi e iconici dell’anno. Nel cuore del Rally di Roma Capitale – valido per il FIA European Rally Championship (ERC) e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR) – 18 equipaggi del Trofeo Lancia, quasi il 20% del totale degli iscritti alla gara, si sono sfidati senza tregua tra paesaggi mozzafiato e prove speciali insidiose. Ben 12 i piloti Under35, che ambiscono a vincere il monomarca e ad aggiudicarsi così un posto nella squadra ufficiale Lancia nell'European Rally Championship (ERC) 2026, capitanata dal Direttore Eugenio Franzetti.



Il Rally Roma Capitale, infatti, ha ospitato ben due prove del Trofeo Lancia, con il venerdì e il sabato valevoli per l’appuntamento 3 e la domenica valida, con azzeramento dei precedenti risultati, del quarto appuntamento.

Il weekend bollentissimo ha incoronato Gianandrea Pisani e Nicola Biagi come autentici Re di Roma, capaci di portarsi a casa la doppia vittoria nelle Gare 3 e 4 del Trofeo Lancia, nonché il podio del Campionato Europeo ERC4, risultati a cui vanno sommati il secondo posto nel Campionato Italiano 2Ruote Motrici e il successo nella categoria Master del Trofeo. Ora, dopo un fine settimana così intenso, il Trofeo si concede una breve pausa estiva. Ma l’adrenalina non si ferma: il prossimo appuntamento sarà con il Rally del Lazio (13-14 settembre), anticamera del gran finale di Sanremo. E con le classifiche ancora apertissime, ogni chilometro potrà fare la differenza.