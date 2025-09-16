Trofeo Lancia, Pisani vince la prima edizione. Per il marchio torinese è anche la prima vittoria nel Campionato italiano 2RM

Dopo due giorni e oltre 110 chilometri di prove speciali, il Rally del Lazio Cassino ha eletto Gianandrea Pisani vincitore della prima edizione del Trofeo Lancia, regalando al marchio torinese anche la prima vittoria nel Campionato italiano 2RM dopo il rientro nelle corse. La quinta tappa del monomarca è stata ricca di adrenalina con una battaglia sul filo dei secondi tra i vari pretendenti al titolo. Ad avere la meglio è stato l'esperto e due volte campione italiano Pisani, che ha portato la sua Lancia Ypsilon Rally4 HF preparata dal Lion Racing alla vittoria del campionato 2RM e del Trofeo Lancia nonché della categoria Master (riservata a chi ha tra i 25 e i 35 anni) conquistando così la possibilità di entrare nella squadra ufficiale Lancia Corse HF nel FIA ERC 2026.

Tra i giovani talenti della classifica Junior (under 25), a imporsi è stato Ardizzone, che ha preceduto Pesavento per appena 3 secondi dopo due giorni di lotte a suon di decimi di secondo. Mentre nella categoria Expert (over 35), a imporsi è il pilota polacco Polonski che, con la terza vittoria di fila, sale alla testa della classifica, guadagnata ai danni di Emanuele Fiore, assente in questo round. Prima dei festeggiamenti però, manca ancora un appuntamento, quello del Rally di Sanremo, in programma dal 17 al 19 ottobre sulle strade iconiche di questa gara ricca di storia.