Trofeo Natale Nappi, tutto pronto per la 19ma edizione. Organizzato dalla Scuderia Vesuvio, 130 piloti al via sul circuito del Sele

Tutto pronto per la 19ma edizione del Trofeo Natale Nappi, tradizionale evento di fine stagione organizzato dalla Scuderia Vesuvio sulla pista dell’autodromo del Sele, nei pressi di Battipaglia, 1600 metri movimentati da allunghi e staccate mozzafiato. La manifestazione intitolata al papà di Ciro e Piero Nappi (rispettivamente fondatore negli anni 70 della Vesuvio e attuale gentleman driver in attività con una potente Aston Martin) vedrà al via circa 130 piloti: un po’ meno dei 150 al via nell’edizione record del 2024. Un meteo incerto, con rischio pioggia, ha infatti scoraggiato qualcuno degli indecisi.

Gli organizzatori della Vesuvio, in testa il presidente Valentino Acampora, si dicono comunque certi che non mancherà lo spettacolo, come tradizione allestito con il sostegno della Selegest e il supporto di CONI e ACI. Il format sarà come tradizione quello della velocità su mini impianti. E al via – assicurano gli organizzatori – ci saranno auto delle più svariate categorie, dalle monoposto ai prototipi, dalle GT alle Turismo, fino alle spettacolari piccole bicilindriche del Challenge Assominicar e a una piccola rappresentanza di storiche. Tra i tanti trofei in palio non mancherà il Memorial Vito Sacco, indimenticato cofondatore della Salerno Corse, presidente dell’Automobile Club Salerno nonché membro della Commissione Velocità in Circuito di ACI Sport.

Tra i piloti più blasonati al via ci sarà sicuramente Piero Nappi (uno dei figli di Natale Nappi, a cui è dedicato il trofeo), già vincitore dell’edizione 2018, in gara con la Aston Martin Vantage AMR GT3, una delle vetture più prestigiose tra le Gran Turismo. Categoria che sarà rappresentata anche da tre Lamborghini, affidate rispettivamente ad Angelo Ambrosio, Giacomo Ferrazzano e Pasquale Pastore, dalla Ferrari 458 di Antonio Ilardo e dalle Porsche di Mauro Gabriele e Rosario Parrino.

Per il resto, saranno in gara auto delle più svariate categorie, monoposto Formula e Sport, in molti casi allestite, preparate e guidate da piloti locali. Di spicco la presenza di ben 6 Osella (due motorizzate 1600 e quattro 2000) tra le quali spicca quella del veterano Luigi Vinaccia, in gara con i colori della Venanzio Corse. Attenzione, comunque, anche a macchine e piloti dell’immancabile Autosport Sorrento, in grado di ben figurare in varie categorie e classi, soprattutto con le Radical. Sicure protagoniste dovrebbero risultare, inoltre, le agili e veloci Nova Proto di Salvatore Tortora (Ateneo Motorsport), di Carmine Falcione (Scuderia Vesuvio) e di “Driver Gabry” (Best Lap). Da tenere d’occhio, infine, il debutto di Carmine Barbone al volante di una Gloria C7P totalmente aggiornata, in gara con i colori della Tramonti Corse.

Il weekend motoristico all’autodromo del Sele prevede, dopo il completamento delle verifiche tecniche e sportive del venerdì, e le prove libere, lo svolgimento delle prove ufficiali nella giornata di sabato, a partire dalle ore 8.30. Nella stessa giornata di sabato, a partire dal primo pomeriggio, il direttore di gara Antonio Cappelli darà poi il via alle prime sfide in gara. Domenica dalle ore 8.30 il via alle due manche al termine delle quali si conoscerà il vincitore del 19º Trofeo Natale Nappi.