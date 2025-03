Tsunoda (Racing Bulls) potrebbe sostituire Lawson alla Red Bull nel Gp del Giappone

Il giapponese Yuki Tsunoda (Racing Bulls) sostituirà il neozelandese Liam Lawson nel prossimo Gran Premio di Formula 1, in Giappone, alla guida della Red Bull. Secondo il canale francese Canal+ e il quotidiano olandese De Telegraaf, i due piloti si scambieranno il posto dopo appena due Gran Premi in questa stagione. Giunto quest'inverno alla Red Bull per sostituire il messicano Sergio Pérez, Lawson paga gli scarsi risultati ottenuti in Australia (fuori pista) e in Cina (12mo e penultimo classificato).

Se le indiscrezioni saranno confermate, il 24enne giapponese diventerà quindi il nuovo compagno di squadra di Max Verstappen davanti al pubblico di casa dal Gran Premio del Giappone in programma a Suzuka dal 4 al 6 aprile. Secondo De Telegraaf, la decisione per questo cambiamento è stata presa oggi durante un incontro ad alto livello a Dubai (Emirati Arabi Uniti), dove vive il principale azionista tailandese del team Red Bull, Chalerm Yoovidhya. Il quotidiano precisa che l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro pochi giorni.