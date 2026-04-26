La Turchia torna in F1, dal 2027 il Gran Premio a Istanbul. Rimarrà in calendario per almeno 5 anni

Il Gran Premio di Turchia tornerà a fare parte del calendario della Formula 1 per almeno cinque anni a partire dal 2027. «Il ritorno del Gran Premio di Turchia nel calendario della Formula 1 è una vittoria per la passione e la fiducia della Turchia nello sport», ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un evento per l'annuncio del ritorno del Gran Premio di Istanbul, che si era già tenuto dal 2005 al 2011 e poi nel 2020 e nel 2021 nel circuito di Tuzla, località alla periferia della città sul Bosforo.

«Le gare di Formula 1 che si terranno all'Istanbul Park per almeno cinque anni non solo sosterranno la posizione di leadership di Istanbul nel mondo, ma dimostreranno anche al mondo che il nostro Paese è il rifugio sicuro della sua regione», ha aggiunto il leader turco, come riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara, durante la cerimonia a Istanbul a cui hanno partecipato anche l'amministratore delegato della Formula Uno, Stefano Domenicali, e il presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile (Fia), Mohammed Ben Sulayem.

L'Istanbul Park è un circuito di 5.338 metri ed è noto per l'impegnativa «Curva 8» con quattro punti di corda. Nella stagione 2025, la Formula Uno ha raggiunto oltre 827 milioni di telespettatori in più di 180 paesi, con oltre 6,7 milioni di spettatori sugli spalti. Inoltre, nel 2025, la Formula Uno è diventata la lega sportiva internazionale più seguita, con una seguito sui social media di 2,3 miliardi di utenti.