Tutte le notizie pre Gran Premio di Imola: il ricordo di Senna, le penalità, Newey e la Ferrari

Una iniziativa voluta da Sebastian Vettel, ex F1, per ricordare Ayrton Senna. Piloti e non, dalla F1 alla F2 e F3, hanno indossato una maglietta con i colori del Brasile e di corsa, dai box hanno raggiunto il Tamburello, il punto dove Ayrton trovò la morte, hanno commemorato il tre volte campione del mondo scomparso nel 1994.

Nuove penalità per gli anti sportivi alla Magnussen

Introdurre nuove penalità per chi, deliberatamente, fa il furno durante i Gran Premi per rallentare volutamente un avversario favorendo il proprio compagno di squadra. Quanto accaduto a Miami, con Kevin Magnussen che ha tagliato una chicane per guadagnare terreno su Lewis Hamilton, in rimonta e con l'obiettivo di recuperare su Nico Hulkenberg (compagno del danese nel team Haas), non deve più accadere. E per questo, si sta valutando di introdurre, in caso di palese ostacolo, un drive-through per chi si comporterà in maniera anti sportiva. Se ne discuterà domani (venerdì 17) a Imola, sede del primo Gran Premio europeo e settima tappa stagionale.

Ghiaia all'uscita delle curve per evitare track limits

Che sia l'inizio di una nuova era? A Imola, già per la 6 Ore WEC, per evitare i soliti track limits che creano confusione, in alcuni punti del circuito come la Variante Alta (all'esterno dell'uscita) e la Piratella, è stata cancellata quella fetta di asfalto che permetteva ai piloti di recuperare le proprie vetture in caso di errore. Anche per la tre giorni F1 di questo fine settimana è stato deciso di mantenere questa linea. Chissà che Imola non faccia scuola per quegli autodromi dove i track limits rappresentano una sorta di incubo per i piloti e i commissari sportivi.

Newey prende in considerazione di lavorare per una nuova squadra

Uno yacht Oyster 885 da lui progettato per... se stesso. Adrian Newey si è dato molto da fare negli ultimi mesi e a breve potrà toccare con mano la sua nuova creatura, attualmente in cantiere a Southampton: “Cercavo un’imbarcazione adatta alla navigazione d’altura, che potesse essere molto confortevole e permettere di intraprendere anche dei lunghi viaggi, possibilmente in giro per il mondo. Volevo un’imbarcazione che soddisfasse tutti questi requisiti all’interno della gamma Oyster. In realtà, la scelta è stata piuttosto facile", ha commentato.

E proprio in un evento organizzato dalla Oyster Yacht (oyster significa ostrica), Newey ha parlato della sua antica passione extra F1, le barche, il mare. Ma intervistato per l'occasione dal suo manager Eddie Jordan, che tutti ricordiamo costruttore in F1 dal 1991 al 2005, Newey si è lasciato andare ad una dichiarazione piuttosto significativa su quello che potrebbe essere il suo futuro nel Mondiale.

"Se 15 anni fa mi avessero detto che alla mia attuale età avrei dovuto prendere in seria considerazione la possibilità di cambiare squadra, avrei risposto che si trattava di una pazzia non realizzabile. Ma sono accadute alcune cose..." Una frase buttata là, in un contesto non di motorsport, che può voler dire molto per quel che riguarda il suo approdo in Ferrari.

Le novità di oggi e di domani nel box Ferrari

Ai box della Ferrari debutta come ingegnere di pista di Charles Leclerc la novità (in questo ruolo) Bryan Bozzi. Italiano, da tanti anni a Maranello e recentemente performance engineeer proprio della SF-24 numero 16, sostituisce lo storico ingegnere del monegasco, Xavi Marcos. Lo spagnolo rimarrà in Ferrari e la decisione di lasciare Leclerc è stata sua in accordo con il team.

Nei giorni scorsi sono stati annunciati due rinforzi che saranno operativi dall'1 ottobre. Loic Serra e Jerome d'Ambrosio lasciano la Mercedes per la Ferrari dove saranno rispettivamente Head of Chassis Performance Engineering, alle dipendenze di Enrico Cardile e Deputy Team Principal, di fatto il secondo di Frederic Vasseur.

D'Ambrosio, 38enne belga, è stato un ottimo pilota la cui carriera è iniziata nel 2003 nella Formula Koenig. Quarto nella F.Renault 2.0 italiana nel 2005, nel 2007 ha vinto la Formula Master dopo di che ha gareggiato in GP2, miglior piazzamento finale il nono posto del 2009. Ha debuttato in F1 nel 2011 con la Marussia disputando poi una gara nel 2012 con la Lotus in sostituzione di Romain Grosjean, "bannato" per troppi incidenti. Successivamente ha corso fino al 2020 nella Formula E. Appeso il casco al chiodo, è divenuto vice team principal del team Virgin in Formula E, poi nel 2022 prendendo il posto di Susie Wolff, ha ereditato il ruolo di team principal. Nel 2023 è entrarto nel team Mercedes F1 affiancando Toto Wolff e curando l'Academy piloti.