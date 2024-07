Tutto pronto per il Rally di Roma Capitale. Dal 28 al 30 luglio con 92 equipaggi provenienti da 25 nazioni

Siamo già all'antivigilia della 12ma edizione del Rally di Roma Capitale, quinto round del FIA European Rally Championship, del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e valido anche per la Coppa Rally di 8^ Zona. E' per tradizione il grande evento dell'estate e la seconda gara italiana per importanza, specifica per il fatto di disputarsi tutta su fondi in asfalto. A due settimane dal via viene svelato il percorso del rally ideato dall’ex campione del mondo Max Rendina e realizzato da Motorsport Italia pronto a regalare ancora emozioni con un tracciato di grande spessore .che metterà a dura prova uomini e mezzi unendo tradizione ed innovazione.

Grazie all’esperienza di Emanuele Inglesi, già copilota di Max Rendina, il Rally di Roma Capitale 2024 potrà contare su 13 prove speciali molto tecniche tra conferme e novità con il ritorno, per il secondo anno consecutivo, del tratto competitivo più lungo di entrambi i campionati, sia quello continentale che quello italiano.



L’evento prenderà il via venerdì 26 luglio con prove libere, qualifiche e shakedown a Fumone, prima di spostarsi al centro di Roma per la consueta parata per le vie del centro e la suggestiva partenza da Colle Oppio, davanti al Colosseo, prevista alle 20:00 con la SSS1 “Colosseo ACI Roma”, la speciale spettacolo le cui immagini hanno già fatto il giro del mondo diventando non solo un simbolo dell’evento ma dell’intero campionato. Realizzata grazie alla collaborazione dell’Assessorato Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale e all’impegno dell’Assessore Alessandro Onorato, la spettacolo al Colosseo insieme alla pedana di partenza allestita proprio ad un passo dallo start rappresenteranno l’evento nell’evento. Ci si sposata poi nella zona di Fiuggi e del Frusinate. La prima giornata, venerdì, vedrà sei prove speciali, tre da ripetersi per due volte. “Alatri” sarà la stessa del 2023 con la famosa virtual chicane in discesa che lo scorso anno fu la prima al mondo ad essere mai impiegata in una competizione rallystica. “Santopadre-Fontana Liri” tornerà alla sua conformazione 2022 con ben 28,74 chilometri di sviluppo e il suggestivo passaggio a Santopadre.

Chiuderà il giro la “Guarcino-Altipiani” di quasi 12 chilometri, con un’inedita tyre warming zone appena prima della partenza, dove i concorrenti scalderanno le gomme offrendo spettacolo agli spettatori.

La seconda frazione includerà altre sei speciali, sempre tre da ripetere per due volte. “Fiuggi” aprirà la giornata. Utilizzata come Power Stage nelle ultime edizioni quest’anno sarà invece una prova tradizionale. L’attesa è tutta per la “Rocca di Cave-Subiaco”, 32,30 chilometri per quella che sarà la prova più lunga della stagione rallystica europea ed italiana 2024. Novità la nuova Power Stage, con il ritorno della “Monastero-Jenne”, speciale che venne usata dal Rally di Roma Capitale negli anni scorsi. Questa prova si caratterizza per il passaggio nelle famose gallerie che offriranno senza dubbio un grande spettacolo in diretta tv mondiale. L’arrivo, a Fiuggi, sarà a partire dalle 17:15.