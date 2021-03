TV: 330 gare e 1200 ore live, Sky riaccende i motori. 36 weekend in pista tra F1, MotoGP, FE e altro

MILANO - Circa 330 gare tra Formula 1, MotoGP, Superbike e la novità della Formula E, oltre a tanti altri campionati a due e quattro ruote. In tutto, 10 mesi a motori sempre accesi, per 36 fine settimana. È la stagione dei motori Sky, con una lunga successione di eventi e oltre 1.200 ore di corse in diretta, su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e via internet, su NOW - il servizio in streaming di Sky - ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8. Saranno ben 22 i campionati di motorsport in onda su Sky, con l’integrazione degli eventi motoristici proposti dai canali Eurosport.

Dopo il via al Mondiale di Formula E lo scorso febbraio, il 28 marzo tornano anche Formula 1 e MotoGP con i Gran Premi del Bahrain e del Qatar. Saranno 23 i Gran Premi di Formula 1 (Imola, Spagna, Monaco, Monza, Abu Dhabi in diretta anche su TV8), 20 i Gran Premi di MotoGP (Doha, Spagna, Italia, Germania, San Marino e Valencia live su TV8) e 13 i Round delle 3 classi di Superbike al via il 23 maggio in Spagna, con il Mondiale WSBK in diretta anche su TV8. A questi si aggiungono gli otto Round del Mondiale di Formula E, su Sky per i prossimi due anni.

Senza dimenticare i campionati di F2, F3, Ferrari Challenge, Porsche SuperCup, Carrera Cup e la BMW M2 CS Racing Cup Italy 2021 per le quattro ruote, oltre ai campionati di Moto2, Moto3, MotoE, CEV, CIV e Rookies Cup per le due ruote. Inoltre, su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) tornano la 24 Ore di Le Mans, il Mondiale turismo FIA World Touring Car Cup (WTCR), il FIA European Rally Championship (ERC), il FIM Endurance World Championship (EWC) e la British Superbike.