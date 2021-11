Un concessionario Alfa Romeo di Shanghai brucia il team Sauber F1 e annuncia l'arrivo di Zhou

La Sauber Alfa Romeo aveva fatto sapere nei giorni scorsi che martedì 16 novembre sarebbe arrivato l'annuncio del compagno di squadra di Valtteri Bottas nel 2022. Come abbiamo riportato più volte, il principale indiziato per prendere quel sedile è Guan Yu Zhou, 22enne cinese attualmente secondo nel campionato di F2 che sta disputando per il terzo anno consecutivo. Ebbene, il "segreto" della squadra diretta da Frederic Vasseur è simpaticamente stato anticipato da un concessionario Alfa Romeo di Shanghai, la metropoli in cui è nato e vive Zhou. In una delle vetrine dei suoi locali, il concessionario ha messo una gigantografia che ritrae Zhou sul podio di qualche gara F2 e sotto la seguente scritta: "Il primo pilota cinese di F1, Guanyu Zhou, si unirà alla squadra automobilistica dell’Alfa Romeo. Forza Cina, forza Alfa Romeo, forza Zhou”.

Viene da sorridere, ma tant'è. La decisione è stata presa da tempo evidentemente, al team Sauber fanno gola i 30 milioni di dollari (così si dice) che Zhou porterà e allo sponsor Alfa Romeo il mercato cinese dell'auto attrae come non mai. Ma anche Liberty Media vedrà di buon occhio la presenze di un pilota di Xi Jinping nel Mondiale F1, un sogno a lungo inseguito in precedenza da Bernie Ecclestone e che ora finalmente si tramuterà in realtà.