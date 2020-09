Un italiano al comando della Formula 1: dal 2021, l'ex Ferrari Domenicali sarà il CEO di Liberty Media

Sarà un italiano il nuovo responsabile della Formula 1. Si chiama Stefano Domenicali e dal 2021 prenderà il posto di Chase Carey, che da tempo aveva annunciato di voler lasciare l'incarico assunto nel 2016, divenendo l'amministratore delegato di Liberty Media. La notizia si è sparsa a macchia d'olio sulla stampa inglese e le fonti sono ben certificate. Domenicali, imolese di 55 anni, è attualmente il CEO di Lamborghini dal 2016 e sotto la sua guida il marchio del toro ha ottenuto eccellenti risultati sia sportivi sia a livello produttivo con il lancio di una serie di modelli stradali di grande qualità. Ma Domenicali è famoso per il ruolo ricoperto per anni nel team Ferrari F1. Entrato a Maranello giovanissimo, nel 1991, Domenicali è stato il direttore sportivo al fianco di Jean Todt e quando questi ha lasciato la Ferrari, è stato promosso a team principal finché, nel pieno della difficile stagione 2014, ha dato le dimissioni. A Liberty Media, Domenicali ritroverà Ross Brawn con il quale ha condiviso tantissimi anni in Ferrari e lavorerà a stretto contatto con il presidente FIA Jean Todt, suo mentore nel team di Maranello. Domenicali è stato anche presidente della commissione monoposto nella stessa FIA, portando alla rinascita della F2 e alla ristrutturazione della F3. Che Carey cedesse le redini della categoria regina, comunque, era ampiamente programmato. Si può dire che l'americano abbia completato la sua missione, grazie al rinnovo del Patto della Concordia da parte di tutte le scuderie e all'introduzione del budget cap, un passo storico. Carey è stato nominato CEO (e presidente) quando Liberty ha acquisito il controllo della F1 da Bernie Ecclestone, nel gennaio 2017, e dovrebbe comunque mantenere un ruolo dietro le quinte.