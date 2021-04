Un italiano alla corte della Aston Martin di Stroll: è Mattiacci, ex team principal Ferrari

Ve lo ricordate Marco Mattiacci? Nel 2014 venne chiamato con grande sorpresa a dirigere il team Ferrari per sostituire Stefano Domenicali, che si era dimesso da tale ruolo il 14 aprile. Mattiacci all'epoca era il presidente della divisione Nord America della Ferrari e di F1 conosceva poco o nulla, per questo venne affiancato da Alessandro Coletta, anima vincente dei programmi Gran Turismo del Cavallino. Ad affidargli la squadra di F1 era stato il presidente Luca di Montezemolo. Ebbene, Mattiacci è pronto per tornare nel Mondiale, chiamato da Lawrence Stroll come nuovo consulente della Aston Martin.

Tornando al recente passato del manager romano, a quel 2014 che lo aveva proposto all'attenzione del mondo, la Ferrari arrancava avendo perso lo smalto delle stagioni precedenti quando in diverse occasioni con Fernando Alonso si era giocata il titolo mondiale contro la Red Bull di Sebastian Vettel. Domenicali si assunse tutte le responsabilità, benché avesse scelto sempre i migliori ingegneri e i migliori piloti (figure che spesso hanno deluso le attese), del periodo negativo e se ne andò. In Italia, si sa, il team principal è visto come un allenatore ed è sempre il primo a pagare la mancanza di risultati. La Ferrari non si è mai "dissociata" da tale linea, come accaduto poi anche in seguito.

Mattiacci è infatti durato appena sette mesi e in quel breve arco di tempo ha lavorato per portare a Maranello Sebastian Vettel al posto di Fernando Alonso. Conclusa la stagione 2014, Mattiacci è infatti stato silurato per far posto a Maurizio Arrivabene, voluto dal nuovo presidente Ferrari, Sergio Marchionne, che nel frattempo si era insediato al posto di Montezemolo. Come volevasi dimostrare, anche Arrivabene ha avuto vita breve come team principal Ferrari, e dopo quattro anni, il 7 gennaio 2019 ha dovuto lasciare la direzione della squadra per far posto a Mattia Binotto.

Mattiacci ha conosciuto Stroll quando, dopo un periodo di dieci anni trascorso in Jaguar, dirigeva la Ferrari Nord America e il rapporto tra di loro si è cementato nel tempo. Ma cosa ha fatto Mattiacci dopo essere uscito dal team di F1 di Maranello? Entrato nel 2016 nel gruppo californiano Faraday Future del miliardario cinese Jia Yueting, si è occupato brevemente dello sviluppo della start-up rivolta alla mobilità e alla realizzazione di vetture elettriche. Ma il progetto è fallito rapidamente e Mattiacci ha lasciato il gruppo prima del crollo avvenuto nel 2018. Faraday Future si era anche unita al team Dragon Penske in Formula E.