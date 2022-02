Un nuovo programma “Lambo” per Andrea Cola. Il pilota romano ancora nel Campionato Turismo Endurance con la Huracán GT3

Andrea Cola è uno dei piloti che quest’anno parteciperanno al Campionato Italiano Granturismo Endurance, con le Huracán della squadra ufficiale Lamborghini: il team di Vincenzo Sospiri. Le tre vittorie ottenute da Cola nella sua prima stagione nel Lamborghini Super Trofeo Europa ed una serie di brillanti prestazioni su tutti i circuiti dello scorso campionato hanno evidentemente convinto i responsabili della squadra corse della Casa del Toro ad inserire il romano nel gruppo di sei piloti che porteranno in gara le due Huracán GT3 ufficiali.

VSR è oggi un team molto quotato nelle corse. Fa capo all’ex pilota forlivese Vincenzo Sospiri. Un’intensa carriera alle spalle – il pilota forlivese è stato campione F3000 nel 1995 ed ha “assaggiato” la F1, poi ha corso negli USA, con le monoposto Formula Indy, qualificandosi in prima fila nella più famosa 500 miglia. Ha chiuso con i prototipi, in particolare la Ferrari 333P vincendo il campionato mondiale sport-prototipi (denominato International Sports Racing Series nel 1998 e Sports Racing World Cup nel 1999). Ha poi indossato in panni dei manager, costruendo una squadra molto professionale competitiva. In sei anni VSR ha vinto qualcosa come 15 titoli con la Lamborghini, che l’ha ora scelto come squadra partner, con la quale schierare i piloti “Lambo” nei vari campionati a partire dall’italiano GT Endurance nel quale approda Andrea Cola dopo l’ottimo 2021 nel Super Trofeo Lamborghini. Tutto nuovo, o quasi: «La Lamborghini Huracán GT3 è una vettura solo apparentemente simile alla Huracán Evo che l’anno scorso ho guidato nel Super Trofeo» dice Andrea. «Nonostante abbia effettuato un solo test a Vallelunga con la nuova vettura. Il feeling con la GT3 è stato immediato, perché avendo molta più aerodinamica della Super Trofeo si adatta decisamente meglio al mio stile di guida, ma ovviamente sono ancora molto lontano dalle prestazioni che occorrono per poter arrivare agli altissimi livelli a cui è abituato il Team VSR… ma non ho dubbi: Vincenzo Sospiri è una fonte inesauribile di esperienza, e sotto la sua guida sarò pronto e competitivo sin dalla prima gara di Pergusa».

È il punto d’arrivo e di ripartenza per il pilota romano che ha esordito nel 2016 ha esordito a metà campionato nel F2 Italian Trophy con una monoposto di Formula Abarth, ottenendo 4 vittorie e 2 secondi posti nelle sole 6 gare alle quali ha partecipato. Quanto basta per chiudere la stagione al secondo posto di categoria e nella classifica under 26. Nel 2017 è passato in Formula 3 con la Dallara F312 motorizzata Mercedes e gommata Pirelli del team Monolite Racing di Rudi Mariotto e ha vinto i campionati FIA-CEZ e AMF F3, titolo quest’ultimo che ha poi riconquistato nel 2018 e nel 2019, quando ha fatto il “triplete” aggiudicandosi anche il ampionato Middle European F3.

Nello stesso anno 2017 è risultato in assoluto il pilota più veloce della stagione sul circuito di Vallelunga coprendo un giro in 1’29”226 alla media di 164,817 km/h. Ad Agosto 2018 ha stabilito invece il nuovo giro record assoluto del circuito croato di Rijeka-Grobnik in 1’18”774 (il record precedente resisteva da 30 anni ed era stato stabilito nel 1988 da Keke Rosberg su McLaren-Honda F1 in 1’19”03). A fine stagione Cola è stato eletto migliore promessa 2019 dell’automobilismo italiano dagli ascoltatori e dai lettori di LiveGP.it, la prima web radio italiana dedicata al mondo dei motori. Nel 2019, dopo aver montato a metà stagione sulla sua monoposto il 4 cilindri VW-Spiess, Andrea Cola ha vinto il Trofeo ACI Racing Weekend di Formula 2000 e il TopJet F2000 Italian Trophy e, per la terza volta consecutiva, il campionato austriaco AMF. Nel 2021 ha partecipato al Lamborghini Super Trofeo Europa con la Huracán del team Target vincendo a Monza e due volte al Nurburgring.

«Quest’anno sarò costretto ad abbandonare il numero di gara 99 che mi ha accompagnato sin dal mio esordio nelle competizioni automobilistiche, ma lo farò senza rammarico, anzi…» - prosegue il pilota romano - «Le Lamborghini ufficiali corrono sempre con i numeri 19 e 63 (1963 è l’anno di fondazione della Casa di Sant’Agata Bolognese ndr) e adesso avrò l’onore di averne uno sulla “mia” Huracán!!! In pista ho sempre dato il massimo, ma quest’anno voglio fare di più per ripagare la fiducia e la grandissima opportunità che mi ha concesso Giorgio Sanna. E non lo deluderò.».

Replica così Vincenzo Sospiri: È sempre un piacere lavorare con Giorgio e il team Lamborghini Squadra Corse e sono molto felice di continuare la nostra partnership quest'anno. Continueremo a concentrarci sullo sviluppo dei piloti per il GT3 Young Driver Programme di Lamborghini e non vediamo l'ora di essere competitivi in tutti e tre i campionati». «Lamborghini Squadra Corse condivide un obiettivo e una visione comuni con VSR: sviluppare i giovani piloti e condurli verso una carriera professionale! Dopo una stagione 2021 di grande successo per VSR, siamo lieti di supportare Vincenzo e il suo team di nuovo nel 2022 mentre affrontano queste nuove sfide con un mix di talentuosi piloti esperti e principianti».