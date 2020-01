Vale Rossi verso team satellite Petronas. Yamaha sceglie Quartararo

ROMA - La Yamaha avrebbe definito la coppia dei piloti per la prossima stagione. Dopo aver annunciato il rinnovo per due anni di Maverick Viñales, la casa del diapason, secondo il quotidiano spagnolo ”Marca”, dovrebbe annunciare il suo compagno di scuderia nel 2021-2022 nel team ufficiale e la scelta sarebbe caduta sul pilota francese Fabio Quartararo, con il conseguente addio di Valentino Rossi. Il transalpino avrebbe così vinto la sfida con ‘Il Dottorè al quale sarebbe stato offerto di andare alla Yamaha Petronas nel 2021. Una soluzione non disdegnata dallo stesso Rossi che lì ritroverebbe o Franco Morbidelli, o suo fratello, Luca Marini. L’alternativa al momento per il nove volte campione del mondo sarebbe quella di smettere.