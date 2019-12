Valentino Rossi alla 12 Ore di Abu Dhabi: sulla Ferrari 488 GT3 vince la sua categoria ed è 3° in assoluto

ABU DABHI - Dalla Mercedes F1 del 2017 che ha guidato a Valencia lunedì 9 dicembre, scambiandosi di ruolo con Lewis Hamilton il quale è salito in sella alla Yamaha M1 MotoGP, alla Ferrari GT3 che ha portato al terzo posto assoluto nella 12 Ore di Abu Dhabi. Valentino Rossi non si ferma mai e in questa fase della stagione di riposo per le due ruote, si scatena con un volante in mano. La gara degli Emirati Arabi non è valevole per alcun campionato, ma è ormai divenuto da qualche anno un appuntamento fisso di fine anno al quale partecipano alcuni dei migliori esponenti della categoria Gran Turismo.

Rossi è stato iscritto con una Ferrari 488 GT3 dal team svizzero Kessel con il fratello Luca Marini, pilota Moto2, e con il suo amico-manager di sempre, Alessio Salucci detto Uccio. Tale corsa è particolare: la 12 Ore non viene disputata di seguito, ma in due tronconi di sei ore con in mezzo una pausa di 120 minuti. Alla fine, Rossi-Marini-Salucci hanno conquistato un insperato terzo posto assoluto a 4 giri dai vincitori e si è aggiudicato la classe ProAm. Meglio non poteva andare. Rossi ha guidato molto bene ed ha anche risolto un problema alla pompa benzina che lo aveva costretto a fermarsi lungo il tracciato. Rossi è così intervenuto (il regolamento lo permette) manovrando i manettini sul cruscotto per cercare di azionare la pompa di riserva e ci è riuscito perfettamente potendo così rientrare in gara terminando le prime sei ore in sesta piazza.

Nella seconda fase della corsa, le sei ore finali, Rossi ha tenuto il ritmo dei migliori piloti della categoria e con Marini (che ha guidato molto bene) e Salucci ha recuperato fino al podio grazie anche al ritiro di alcune delle vetture che lo precedevano. Un risultato che ha suscitato tra gli addetti ai lavori parecchio interesse per un eventuale futuro nel mondo delle quattro ruote. Uno dei sogni di Valentino è quello di poter disputare la 24 Ore di Le Mans, ma anche la 24 Ore di Spa e la 24 Ore del Nordschleife, il tracciato lungo del Nurburgring. Belle e grandi sfide per un pilota che è leggenda nel motomondiale e che a 40 anni non pensa affatto di fermarsi, ma vede nelle gare in auto una possibilità, una volta lasciate le competizioni della MotoGP, per “correre fino a 50 anni” come ha detto lui stesso. Per la cronaca, il successo è andato al Team Attempto che ha ottenuto una perentoria doppietta. Ad imporsi è stata l'Audi R8 LMS Evo di Rinat Salikhov, Christopher Mies e Dries Vanthoor, che ha battuto per soli 1'38" la vettura gemella affidata a Mattia Drudi, Nick Foster e Murod Sultanov. Disfatta per la Mercedes del team HTP che aveva ottenuto la pole position con Maxi Goetz, Dominik Baumann e Al Zubair Al Faisal. Dopo aver mantenuto la testa nelle prime fasi, la vettura di Stoccarda ha dovuto effettuare una sosta extra a due minuti dal termine della prima fase di gara perdendo un giro e fermandosi poi per un problema tecnico che l'ha estromessa dalla contesa, proprio mentre ha iniziato a sventolare la bandiera a scacchi.