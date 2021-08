Valentino Rossi annuncia: «Smetto a fine stagione. Futuro? Corse in auto, mi sento un pilota e lo resterò per tutta la vita»

«Ho deciso di fermarmi alla fine della stagione. Questa sarà l’ultima metà stagione come pilota di Moto Gp». Lo ha annunciato Valentino Rossi, 42 anni, 25 trascorsi nel circuito dall’esordio nella classe 125 del 1996. «È un momento molto triste, è difficile sapere che l’anno prossimo non correrò in MotoGP - aggiunge il pilota della Yamaha -. Ho fatto questo per quasi 30 anni e dal 2022 la mia vita cambierà. È stato tutto grandioso, mi sono divertito tantissimo, è stato un percorso lungo e divertente. Mi ero dato un tempo e ho deciso di smettere a fine anno. Sarà la mia ultima mezza stagione in MotoGp. Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre per altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile».

«Adoro correre con le macchine, forse appena meno che con le moto. Penso che correrò con le macchine ma è ancora un processo in corso. Non c’è alcuna decisione presa, io mi sento un pilota in moto o in macchina e lo resterò per tutta la vita. Magari non allo stesso livello ma penso che correrò comunque». Lo ha detto Valentino Rossi parlando del suo futuro dopo l’annuncio dell’addio alle corse da motociclista.