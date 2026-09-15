Valentino Rossi, all’asta un’esperienza da sogno: in pista con il Dottore a Barcellona

MONTMELÒ - Condividere la pista con Valentino Rossi, vivere da vicino un’intera giornata al fianco del nove volte campione del mondo del Motomondiale e salire con lui a bordo di una BMW M3 CS Touring sul Circuit de Barcelona-Catalunya. È questa l’esperienza speciale che Catawiki ha messo all’asta, trasformando un sogno per qualsiasi appassionato di motorsport in un’occasione concreta per sostenere una causa benefica. Le offerte sono già aperte e sarà possibile partecipare fino al 20 settembre 2026, mentre l’esperienza si svolgerà giovedì primo ottobre nell’ambito del Festival de la Velocidad de Barcelona – Legado María de Villota.

Il lotto non si limita però alla possibilità di scendere in pista insieme al campione italiano. Il vincitore potrà infatti trascorrere una giornata al fianco di Rossi e condividere con lui alcuni giri sul tracciato catalano, uno degli impianti più conosciuti e apprezzati del panorama internazionale. A completare il pacchetto ci sono due biglietti VIP per il Festival de la Velocidad, con accesso a un’area riservata per l’intero fine settimana, oltre a due pernottamenti per due persone, con colazione inclusa, presso l’Hotel Augusta Vallés dal 1° al 3 ottobre.

Ma il vero valore dell'iniziativa va oltre l'esperienza in circuito. Il 100% dei fondi raccolti attraverso l'asta sarà infatti devoluto a Legado María de Villota, attraverso il programma Primera Estrella gestito dalla Fundación Ana Carolina Diez Mahou. L'obiettivo è sostenere nel 2026 ben 200 bambini e giovani affetti da malattie neuromuscolari genetiche, finanziando per ciascuno di loro per un anno sessioni settimanali e percorsi di supporto costruiti in base alle esigenze individuali.

Il programma può comprendere fisioterapia motoria e respiratoria, effettuata sia presso il centro che a domicilio, terapia acquatica, musicoterapia, pet therapy assistita con cani, assistenza medica e psicologica, servizi sociali e attività inclusive come calcio e basket. Tutti i costi saranno interamente coperti, senza alcun onere per le famiglie. Si tratta di un progetto che ha già aiutato oltre 550 bambini e giovani e le loro famiglie e che trova le proprie radici nell'impegno di María de Villota, diventata nel 2012 ambasciatrice della Fundación Ana Carolina Diez Mahou e impegnatasi personalmente a favore dei bambini affetti da malattie neuromuscolari e mitocondriali.

La scelta di inserire l'asta all'interno del Festival de la Velocidad de Barcelona – Legado María de Villota assume quindi un significato particolare. L'evento celebra infatti la memoria della pilota automobilistica spagnola, scomparsa nel 2013, un anno dopo il grave incidente subito durante un test in pista, e ne mantiene vivo il legame con il mondo del motorsport e con le attività benefiche alle quali aveva dedicato parte del proprio impegno.

A rendere ancora più speciale l'iniziativa è naturalmente la presenza di Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia rappresenta una delle figure più riconoscibili nella storia del motociclismo e il suo palmarès racconta meglio di qualsiasi altro dato la dimensione della sua carriera: nove titoli mondiali e 115 vittorie nei Gran Premi nell'arco di 26 stagioni, con successi nelle classi 125, 250, 500 e MotoGP. Nella classe regina sono arrivati sette dei nove titoli iridati e 89 vittorie. Il numero 46 è diventato uno dei simboli più celebri del motociclismo e continua a essere legato al Dottore anche dopo il suo ritiro dalla MotoGP.

Chiuso il capitolo del Motomondiale al termine della stagione 2021, Rossi ha infatti aperto una seconda carriera agonistica sulle quattro ruote. Nel 2026 è impegnato con il Team WRT nel GT World Challenge Europe al volante della BMW M4 GT3 partecipando sia alla Sprint Cup che all'Endurance Cup. Una nuova sfida affrontata con la stessa competitività che lo ha contraddistinto sulle due ruote e che quest'anno gli ha regalato anche la prima pole position assoluta nel campionato, conquistata a Misano.

L'asta permetterà così a un appassionato di vivere Rossi da una prospettiva completamente diversa, non soltanto osservandolo dalla pista ma condividendo direttamente con lui alcuni giri al volante della BMW M3 CS Touring. È un incontro particolare tra la leggenda del motociclismo e la sua nuova dimensione automobilistica, con il Circuit de Barcelona-Catalunya a fare da scenario.

«Valentino Rossi è una delle figure più iconiche nella storia del motociclismo: per gli appassionati, l’opportunità di condividere la pista con lui è davvero unica. - commenta Davide Marelli, esperto di moto di Catawiki. - In Catawiki vogliamo avvicinare le persone a oggetti, protagonisti ed esperienze legati a ciò che amano. Siamo felici che questa asta unisca un’esperienza così speciale nel mondo del motorsport alla possibilità di sostenere l’importante lavoro di Legado María de Villota e del suo programma Primera Estrella».

La componente benefica resta dunque il cuore dell'iniziativa. L'esperienza proposta da Catawiki, realizzata con il coinvolgimento di Targa Iberia e del Circuit de Barcelona-Catalunya, consente di trasformare la passione per le corse in un contributo concreto per 200 giovani e per le loro famiglie. Un connubio che riprende perfettamente l'eredità lasciata da María de Villota, mettendo insieme il motorsport e l'impegno sociale.

«Noi di Legado de María de Villota non potremmo essere più grati a Valentino Rossi per la sua disponibilità, al team Targa Iberia per l’iniziativa, al Circuit de Barcelona-Catalunya per il supporto e a Catawiki per la risposta. Ringraziamo tutti per la loro generosità» ha commentato Emilio de Villota, padre di María de Villota, membro di Legado de María de Villota ed ex pilota automobilistico.

Per chi sogna quindi di vivere una giornata davvero fuori dall'ordinario accanto a Valentino Rossi, l'appuntamento è fissato al primo ottobre sul circuito catalano. L'asta è già online su Catawiki e le offerte resteranno aperte fino al 20 settembre 2026. Alla possibilità di condividere la pista con una delle più grandi icone della storia del motorsport si aggiunge così la consapevolezza che ogni offerta contribuirà direttamente a sostenere il programma Primera Estrella e i bambini e ragazzi ai quali è destinato.