Valentino Rossi è pilota ufficiale BMW. Nel 2023 su M4 Gt3 del Team Wrt sognando Le Mans: «Che occasione»

Dalle moto alle auto per continuare a sognare ed andare sempre veloce per provare nuove emozioni. Non si ferma, anzi in un certo senso raddoppia, la carriera di Valentino Rossi nel mondo dell’automobilismo sportivo: nel 2023 l’ex campionissimo della MotoGp non correrà più con l’Audi, ma passerà alla Bmw, che ha deciso di affidargli i gradi di pilota ufficiale di M Motorsport. Il pilota pesarese non parteciperà solo al GT World Challenge Europe con il Team WRT, ma sarà a disposizione del marchio tedesco per altri impegni a quattro ruote. La stagione del Dottore inizierà con la 24 Ore di Dubai e la 12 Ore di Bathurst con la Bmw M4 Gt3, ma potrebbe anche mettersi al volante della M Hybrid V8 LMDh per alcuni test con l’obiettivo di provare anche la celebre 24 Ore di Le Mans. «Sono molto orgoglioso di diventare un pilota ufficiale Bmw ed è una grande opportunità.

L’anno scorso - ricorda Valentino Rossi - ho iniziato a correre seriamente in auto e ho concluso la mia prima stagione con il team Wrt con cui mi sono trovato molto bene e sono molto felice che la squadra abbia scelto Bmw M Motorsport come nuovo partner. Ho già avuto modo di provare la Bmw M4 GT3 due volte e il feeling con la vettura è molto buono. Credo che la prossima stagione potremo essere competitivi. Inoltre, Bmw M Motorsport mi ha dato l’opportunità di correre con due piloti molto forti il prossimo anno, Maxime Martin e Augusto Farfus. Ho ancora molto da imparare e da migliorare, ma spero di essere all’altezza del compito e abbastanza veloce da poter lottare durante i weekend di gara». A dare il benvenuto all’ex asso della MotoGp è stato Andreas Roos, responsabile di Bmw M Motorsport:

«Valentino Rossi non ha bisogno di presentazioni. Come uno dei piloti di moto di maggior successo di tutti i tempi, ha fatto la storia. I suoi successi in pista e la sua personalità lo hanno giustamente reso una leggenda vivente. Ma Valentino ha dimostrato di essere anche un eccellente pilota su quattro ruote e le corse automobilistiche sono diventate la sua seconda casa, mettendo tutta la sua passione, capacità e impegno in questo nuovo capitolo della sua carriera. Ô fantastico - ha concluso Roos - che Valentino si unisca alla nostra famiglia di Bmw M Motorsport come nuovo pilota ufficiale il prossimo anno. Non vediamo l’ora di lavorare insieme: benvenuto a bordo Vale!».