Valentino Rossi nel GT World Challenge Europe con la Bmw M4 GT3 EVO. Dopo il Wec continuerà a correre con il team WRT

Dopo l'esperienza maturata nel Wec, World Endurance Championship, con la Bmw M4 LMGT3 del team WRT, Valentino Rossi continua la sua carriera automobilistica con una M4 GT3 EVO, gestita sempre dalla squadra WRT, nel campionato GT World Challenge Europe 2026. Il 'dottore' condividerà la vettura numero 46 con il tedesco Max Hesse sia nella Sprint Cup che nell'Endurance Cup, dove si aggiungerà al duo italo-tedesco il pilota Dan Harper. Valentino Rossi prenderà parte a tutti i dieci appuntamenti in programma, nella categoria Pro.

La compagine della casa dell'elica punta a bissare il titolo nella serie in questione, anche nella Sprint Cup, con i campioni in carica Kelvin van der Linde e Charles Weerts, che, come nel 2025, si divideranno la M4 GT3 EVO numero 32 del team WRT e saranno affiancati da Jordan Pepper nelle gare dell'Endurance Cup. Quello del GT World Challenge Europe sarà un ulteriore banco di prova per il campione di Tavullia, che negli ultimi tre anni ha trionfato nella serie, correndo come ospite, nella tappa italiana di Misano. Per vederlo in azione bisognerà attendere il primo round della serie, che si svolgerà l'11 e 12 aprile sul circuito del Paul Ricard, in Francia, mentre gli appuntamenti italiani sono in programma dal 29 a 31 maggio, a Monza e dal 17 al 19 luglio, a Misano.