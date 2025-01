Valentino Rossi resta con il team Bmw/Wrt. Il “dottore” al volante della M4 GT3 anche nella stagione 2025

Valentino Rossi sarà ancora al volante della Bmw M4 GT3 nella stagione 2025. Lo ha annunciato il team Bmw/Wrt sui propri canali ufficiali. Il 45enne pesarese correrà ancora nella massima serie del panorama endurance e sarà in lotta per la 24 ore di Le Mans e per il titolo Wec. I suoi compagni saranno l'omanita Ahmad Al Harthy e il sudafricano Kelvin van der Linde. «Sono molto contento di continuare la mia esperienza nel Fia Wec, visto che quella dell'anno scorso è stata una stagione di debutto molto positiva. Abbiamo disputato delle belle gare, tra cui due podi, e vogliamo cercare di essere sempre più forti e veloci -ha affermato Rossi-. Lavoreremo duramente insieme a Bmw per migliorare le nostre prestazioni ed essere più competitivi in ogni gara. È fantastico correre ancora una volta su alcuni circuiti fantastici, che conosco bene avendoli affrontati in moto, e per questo mi fa piacere correre nel Fia Wec. Le Mans è ovviamente la più importante, l'anno scorso siamo stati sfortunati, ma lotteremo per il podio nel 2025!"