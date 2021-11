Valentino Rossi, tante auto nella carriera e nel suo garage. Dall'Ape 50 alla Mercedes F1 W08 di Lewis Hamilton

Valentino Rossi, appesa nell’armadio la tuta da centauro ha vissuto nella sua lunga carriera momenti sicuramente emozionanti anche con autoveicoli d’ogni tipo, a partire dall’Ape 50 del suo apprendistato in tenerissima età. Successivamente, a partire dal 2002 quando ha corso in Inghilterra al RAC al volante di una Peugeot 206 WRC, si è dedicato anche a gare in pista e su terra e, naturalmente alle scorribande stradali con vetture sportive d’ogni tipo. Il ”dottore” è salito su macchine da rally in numerose occasioni. La più celebre è la serie delle vittorie nel Monza Rally Show, dove ha dominato le edizioni del 2006 e 2007 con la Focus RS WRC e quelle del 2012, 2015, 2016, 2017 e 2018 con la Ford Fiesta RS WRC. Rossi ha anche gareggiato nel 2009 al Memorial Bettega, che si correva durante il Motor Show a Bologna, sempre al volante di una Ford Focus WRC preparata dalla M-Sport di Malcom Wilson. Nel 2006 Rossi ha di nuovo tentato la strada del Campionato Mondiale, ed è giunto undicesimo al New Zealand Rally alla guida di una Subaru Impreza WRC.

Nel 2008 è stato ancora protagonista su una Ford Focus al Rally del Galles, arrivando in 12ma posizione. Tra il 2004 e il 2008 si era quasi arrivati a concretizzare un passaggio di Rossi al Campionato di Formula 1. Questo dopo diversi test sulla pista di Fiorano e quella del Mugello al volante di una Ferrari e con progressivi miglioramenti nei tempi e nello stile di guida che allora sorpresero positivamente anche Michael Schumacher.

Più recentemente, nel dicembre del 2019, Il ”dottore” ha provato a Valencia - durante un test congiunto tra “campioni del mondo” - la monoposto Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ (stagione 2017) usata da Lewis Hamilton, mentre quest’ultimo a sua volta ha girato in pista con la Yamaha YZR-M1 di Rossi. A pochi giorni di distanza ha partecipato con una Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racing, insieme al fratello minore Luca Marini e all’amico Alessio “Uccio” Salucci alla gara endurance 12 Ore del Golfo in Bahrein, vincendo nella categoria Pro/Am e classificandosi terzo assoluto. Logico, quindi, che in tutti questi anni nel garage di Valentino Rossi si siano alternati gioielli a quattro ruote d’ogni tipo, con una particolare predilezione per le Ferrari (tra cui una 488 Italia gialla) e per le Bmw M3 e M5.

E il suo brand VR46 e diventato addirittura l’elemento caratterizzante di una serie limitata creata nel 2018 da Ford Europe in collaborazione con MS-RT Van-Sporte dedicata ai modelli Transit Cusotm e Ranger, a cui è dedicato un video su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=dMdzH_iFPXU). Si vedono il lussuoso van trasformato in salotto e garage per moto arrivare al ranch di Valentino, con una fiammante Yamaha nel vano di carico e il potente pick-up con motore turbodiesel 3.2 da 200 Cv e 470 Nm di coppia “sgommare” sul ghiaietto in perfetto stile Rossi. Solo 920 esemplari disegnati e modificati in collaborazione col “doctor” - che attraverso i rally ha una lunga storia di ”amicizia” con Ford - che ha curato personalmente i dettagli qualificanti, compreso il kit fornito ai fortunati clienti con un cappellino Valentino Rossi e una chiave personalizzata VR46.