Valleluga, molto spettacolo nel 4^ atto del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche

Giornata storica domenica 19 luglio 202 a Vallelunga. Sulla pista intitolata a Piero Taruffi si è corso il quarto round del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche e del secondo round del Formula Historic Championship.

Il lavoro appassionato e certosino di Roberto Marazzi, l’ex pilota romano che ha la responsabilità del campionato, sta dando i isuoi frutti. In pista e nei box è stato possibile ammirare vetture favolose come la Ford Sierra, Porsche 935, TVR, Maserati Biturbo, e la solita marea di Alfa Romeo, imprescindibili in questi eventi. I piloti sono in alcuni casi “storici” ovvero gli stessi che con queste macchine si giocavano il titolo delle varie categorie.

La gara della 1^ Divisione del CIVCA, che ha impegnato le auto storiche del 1° e del 2° Raggruppamento, ha visto trionfare nel 1° Raggruppamento Riccardo e Alessandro Raimondi, portacolori del Circolo della Biella su Jaguar E-Type. Seconda piazza per Roberto Gentili su BMW 2002 Ti del Race Project Team. Terzi sul podio Francesco Ramacciotti e Daniele Cappellari su Morris Cooper S.

Nel 2° Raggruppamento trionfo per Cosimo Turizio il forte pilota napoletano, che ricordiamo in F2 e nei duelli con Claudio Francisci, che si è tolto la soddisfazione di correre con il figlio Francesco su Porsche Carrera RS. I due Turizio tornano così alla vittoria, conquistando il terzo successo stagionale. Seconda piazza per Massimo Lupoli e Goffredo Pirro su Porsche Carrera RS, davanti a Massimiliano Lodi e Alessio De Angelis su Porsche 911 3.0.

La gara della 2^ Divisione ha invece visto tornare alla vittoria Massimo Ronconi, questa volta in coppia con Mario Sala sulla Porsche 935 del Club 91 Squadra Corse. Penalità per aver sorpassato durante la safety car per Walter Wuhrer e Fabio Bendetti, classificati secondi su Porsche 911. Terza piazza per Gabriele Crocchini su Alfa Romeo Alfasud 1500, a sua volta penalizzato per non aver rispettato correttamente le procedure durante la finestra di cambio pilota.

Nel 4° Raggruppamento la vittoria è andata a Massimiliano Quaresima su Maserati Biturbo di Chimera Classic Motor. Seconda piazza per la TVR Tuscan Speed 8 GT di Domenico Terron e Santi De Filippis, che hanno scontato una penalità in seguito a un contatto in gara proprio con Quaresima. Terzi sul podio Enrico Gerardi e Maurizio Sardellitti su Ford Sierra Cosworth del Lento Team.

A Vallelunga si è tenuto anche il secondo round del Formula Historic Championship. In Gara 1 è arrivata la vittoria di Carlo Ferrari su Dallara 2000. Seconda piazza per Antonino Famà, penalizzato con 25 secondi per aver ecceduto il limite di velocità in pit lane. Terzo sul podio di Gara 1 Matteo Aralla su Reynard 1998. In Gara 2 la leggenda delle corse Antonino Famà ha avuto modo di rifarsi conquistando la vittoria con la sua Dallara, chiudendo davanti a Carlo Ferrari e Matteo Aralla.