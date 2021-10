Vallelunga a Stelle e Strisce, quattro gare in programma nel weekend del Campionato EuroNASCAR PRO

Tornano a Vallelunga le berlinone americane stock cars popolarissime negli USA grazie ai campionati NASCAR su piste ovali. Serie che da qualche anno si cerca di lanciare anche in Europa con l’omologa NASCAR Whelen Euro Series. Dopo aver debuttato nel 2020 nel calendario del campionato, il circuito “Piero Taruffi ospita questo fine settimana il gran finale. Nelle quattro gare in programma verranno incoronati a Roma il Campione EuroNASCAR PRO, il Campione EuroNASCAR 2 e i vincitori dei vari trofei.

Nel campionato EuroNASCAR PRO, Loris Hezemans guida la classifica con 294 punti. Con 6 vittorie, il pilota olandese del team Hendriks Motorsport ha dominato la stagione regolare e sembra pronto a diventare il più giovane bi-campione della NWES prima di passare alla NASCAR Cup Series nel 2022 con il nuovo Team Hezeberg. Il suo più accanito rivale è Vittorio Ghirelli, da Fasano, Italia. Il campione della EuroNASCAR 2 2020 si unirà al team Not Only Motorsport per le finali e spera di colmare il divario di 21 punti che lo separa da Hezemans. Sarebbe la prima volta che un campione in carica della EuroNASCAR 2 sale in vetta alla classifica della EuroNASCAR PRO subito dopo essere passato alla classe regina della NWES.

Un altro campione della EuroNASCAR 2, Gianmarco Ercoli di CAAL Racing, segue al terzo posto e guida il Junior Trophy. Il romano ha già vinto la sua gara di casa a Vallelunga nel 2020 e potrebbe essere una vera minaccia per Hezemans nella battaglia per il titolo. L'italiano dista solo 23 punti dall'olandese in testa alla classifica.

Il campionato EuroNASCAR 2, riservato a giovani e gentleman driver, ha la reputazione di essere imprevedibile e sempre sorprendentemente serrato. La stagione 2021 non fa eccezione! Dopo essere arrivato secondo nel 2020, il leader della classifica Tobias Dauenhauer può contare su un vantaggio di 3 punti sul compagno di squadra dell'Hendriks Motorsport Martin Doubek. Entrambi i piloti hanno vinto 4 gare nel corso della stagione regolare e hanno brillato per la loro costanza.

Nel Lady Trophy, Arianna Casoli precede la debuttante Alina Loibnegger di 25 lunghezze. Le battaglie serrate dei trofei promettono emozionanti duelli a tutto campo nella EuroNASCAR 2.