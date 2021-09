Vallelunga ospita la sua gara clou, va in scena nel weekend il Campionato Italiano Gran Turismo

VALLELUNGA - Dopo il festival delle più belle vetture da corsa della storia di domenica scorsa, l’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga ospita la sua gara clou, il Campionato Italiano Gran Turismo. E’ la serie più prestigiosa tra quelle dei campionati tricolori in pista, capace di riproporre le grandi sfide tra Ferrari, Lamborghini, Porsche , BMW, Mercedes e Audi che si schierano nelle classi GT3, GT Cup, GT4.

Il campionato è sdoppiato in due specifiche entità GT Sprint e GT Endurance. Nel primo caso si corrono nel week end due gare da 50’ con cambio pilota nella finestra tra 21’ e 31’. Una gara soltanto nell’ Endurance, durata tre ore, con due o tre piloti a ad alternarsi alla guida. Il calendario è salomonico: quattro gare per il GT Sprint, quattro per l’Endurance. Nel caso di Vallelunga va in scena il terzo round del GT Endurance, che quest’anno ha già corso a Pergusa e al Mugello per concludere il suo cammino a Monza a fine ottobre.

C’è molta attesa per la gara di domenica, vista la qualità dello schieramento che parte dai leader del campionato Amici-Di Folco-Middleton (Lamborghini Huracan), vincitori dell’ultimo appuntamento del Mugello. L’equipaggio dell’Imperiale Racing si presenta a Roma con due punti di vantaggio sulla Ferrari 488 GT3 Evo della scuderia Baldini che gioca in casa con “Fisico” (Giancarlo Fisichella) l’altro romano Daniele Zampieri e il pluricampione Stefano Gai. Terza è l’Audi R8 LMS di Mattia Drudi, pilota ufficiale dei “quattro anelli”, Riccardo Agostini e Lorenzo Ferrari primi nella gara d’esordio di Pergusa. I colori di Audi Sport Italia saranno rappresentati anche da Salaquarda-Basz-Postiglione, mentre la pattuglia Ferrari, la più numerosa con sei vetture, vedrà tra i protagonisti attesi Carrie Schreiner e Antonio Fuoco, che per l’occasione saranno affiancati dal campione in carica Giorgio Roda, e i compagni di squadra dell’AF Corse, Mann-Vilander. Con i colori del Kessel Racing sarà della partita il leader della classifica PRO-AM, lo statunitense Steve Earle, che condividerà l’abitacolo della 488 GT3 Evo con Niccolò Schirò, mentre sulla rossa dell’RS Racing saliranno Di Amato-Vezzoni. Easy Race affianca a Matteo sulla 488 GT3 Evo Daniel Mancinelli e l’austriaco Max Hofer. Altro pilota di casa è il popolarissimo Stefano Comandini che spera di piazzare il colpo con la BMW M6 del Trivellato Racing, che finora non gli dato le soddisfazioni che merita, con il supporto di Mario Zug e Bruno Spengler.

In programma nel week end anche le gare del Campionato Italiano Sport, con le Wolf GB08 Thunder motorizzate Aprilia e gommate Yokohama, dove sono in ballo per il titolo Danny Molinaro, Matteo Pollini, e Davide Uboldi. Spettacolo assicurato anche nei monomarca Porsche Carrera Cup, Mini Challenge e BMW W M2 CS Racing Cup Italy, per un programma da tutto esaurito.