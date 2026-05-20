Vallelunga show: nel weekend il Campionato Italiano Gran Turismo ed anche i campionati F4 e TCR

Il Campionato Italiano Gran Turismo marcia spedito in questa sua prima parte di stagione. Dopo Imola e Misano è la volta di Vallelunga, che da venerdì a domenica ospiterà una vera e prorpria invasione di vetture da corsa, vista la contemporanea presenza dei campionati F4 e TCR. Per il GT è il turno del format Sprint, che ricordiamo propone una doppia gara di 50 minuti + 1 giro, con una sosta ai box per il cambio piloti, rifornimento ed eventuale sostituzione pneumatici



Visti i numeri con 40 e più macchine per categoria, le gare diventano quattro, con GT3, la classe regina, che corre da sola nel pomeriggio di sabato e nella mattinata, così come la GT3 Cup, che raggruppa vetture con regolamenti tecnici dell'omonimo monomarca, accenderanno i motori dopo pranzo sabato e nel pomeriggio domenicale, al termine del quale sommando le 4 gare della Formula 4e le 2 del TCR, sarano ben dieci le corse effettuate nel week end campagnanese. Difficile se non impossibile fare dei pronostici. Il livello è molto alto in ognuna delle due categorie, con almeno mezza dozzina di equipaggi in grado di puntare alla vittoria.



Ripartiamo dalla GT3 Sprint di Imola, dove la BMW M4 EVO di BMW Italia Ceccato Racing si è proposta come la macchina da battere, con il secondo posto in gara 1 e il successo in gara 2. Sul circuito Enzo e Dino Ferrari la casa monegasca ha affiancato a Jens Klingmann, che già può vantare due titoli Sprint nella serie italiana, più altre cosucce - la vittoria alla 24 Ore del Nurburgring 2025 - il due volte campione del FIA GT Raffaele Marciello. A Vallelunga il talentuso italo-svizero non ci sarà, e sarà sostituito dal giovane Max Hesse nel duello che si annuncia caldissimo con Lamborghini e Audi.



La risposta della Ferrari arriva soprattutto nella GT Cup, dove i due equipaggi della Best Lap Frassineti-Pegoraro e Comandini-Postiglione si sono affermati rispettivamente in gara 1 e gara 2 esaltando le doti della 296 Challenge. Il "Comandante", alias Stefano Comandini fa il punto sulla prossima gara sulla pista di casa.

"In gara 1 saremo condizionati dall'handicap regolamentare di 15 secondi che ci tocca come vincitori di gara 2 a Imola". (siamo nel terreno dei BOP , discutibile quanto si vuole, ma caro agli organizzatori per creare più spettacolo. NdR). "Importante sarà non commettere errori, e rimontare quante più posizioni, nel traffico delle 40 vetture in gara, effettivamente un po' troppe!" "Vallelunga è un circuito diverso da Imola, con delle curve che richiedono un'impostazione precisa, che non ho ancora trovato con la Ferrari, dopo tanti anni con la BMW. Spero di mettere a punto tutto il pacchetto nelle prove per poi dare il meglio nelle due gare." "I pricipali avversari? Penso proprio i nostri compagni di squadra Alex Frassineti e Lorenzo Pegoraro!"