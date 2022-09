Vallelunga, un weekend da record colora l’ACI Racing. Vittoria di Fisichella-Barrichello e trionfo di Langeveld nel TCR Italy

VALLELUNGA – Una festa con 28.000 persone. Questo è il riassunto dell’ottavo ACI Racing Weekend stagionale sul circuito di Vallelunga. Tribune e paddock hanno accolto la vittoria di Giancarlo Fisichella e Rubens Barrichello nel terzo round del Campionato Italiano Gran Turismo con la festa sul nuovo podio del circuito romano che è stata un tripudio di bandiere rosso Ferrari. Nel fine settimana che ha incoronato Niels Langeveld Campione Italiano nel TCR Italy e Rodolfo Massaro nel TCR DSG ben 11 gare hanno dato spettacolo sul Piero Taruffi. Vittorie per Quaresmini e Levorato nella Porsche Carrera Cup Italia, per Gentili e Silvestrini nel MINI Challenge, Zanasi e Sandrucci nella BMW M2 CS Racing Cup. Anche Charles Leclerc in circuito nella giornata di sabato ad impreziosire un parterre di star dell’automobilismo di un ricchissimo ACI Racing Weekend.

Tra tre settimane a Monza nuovamente in pista i bolidi del GT Sprint, la F4 e il tricolore Sport Prototipi. E’ di Rubens Barrichello e Giancarlo Fisichella (Ferrari 488 GT3) il successo nel 3° round della serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo disputato all’autodromo di Vallelunga. Sotto alla bandiera a scacchi i portacolori della Scuderia Baldini hanno preceduto di 2”513 Guidetti-Moncini-Cabezas (Honda NSX GT3-Nova Race) e di 21”731 Llarena-Pijl-Guzman (Lamborghini Huracan GT3-Imperiale Racing).

Nella GT3 PRO-AM il successo è andato a Ponzio-Roe-Balthasar (Lamborghini Huracan GT3-Imperiale Racing), mentre nella GT3 AM sono saliti sul gradino più alto del podio Magnoni-Di Fabio (Honda NSX GT3-Nova Race). Nella GT Cup, trionfi di Postiglione-Mazzola (Ferrari 488 Challenge-Easy Race) nella PRO-AM e di Buttarelli-Cossu-Castillo (Ferrari 488 Challenge-SR&R) nella AM. Emozioni e colpi di scena per l’ultimo appuntamento stagionale del TCR Italy e TCR DSG. Per il TCR lo spettacolo è iniziato giovedì, con una parata al centro di Campagnano.

Gli occhi di tutti si sono poi puntati in pista per seguire il duello di vertice tra Salvatore Tavano, su Cupra Leon Competicion della Scuderia del Girasole, e Niels Langeveld, su Hyundai Elantra di Target Competition. La qualifica all’olandese con un giro record, poi capitalizzata con la vittoria in gara 1. Subito problemi per tavano, toccato proprio da Langeveld in sessione, si qualifica solo 11°. In gara rimonta fino alla P4, ma è poi penalizzato per un contatto, sempre con Langeveld, dopo la bandiera a scacchi. Langeveld inizia così il secondo giorno in vantaggio e porta a casa il titolo grazie a un P3, mentre Tavano è fatto fuori da un doppio incidente causato da Cesare Brusa (Target Competition).

In gara 2 arriva la prima vittoria stagionale di Felipe Fernàndez, su Audi del team RC2. Nel DSG, con una doppia P2, si laurea Campione Rodolfo Massaro, su Audi di Elite Motorsport. Vicecampione, grazie alle 2 vittorie, Sabatino Di Mare, su Cupra della Scuderia Vesuvio. Chiude terzo Mauro Trentin, su Audi di RC Motorsport, che è stato leader dalla prima gara dell’anno, scavalcato poi solo nell’ultima. Nell’Under 25 vince Volt (ALM Motorsport), nella classe AM si laurea Gurrieri (Scuderia del Girasole), mentre erano già assegnati i titoli Rookie (a Tamburini, MM Motorsport) e Femminile (Raffaele, Target Competition). Gianmarco Quaresmini e Gianmarco Levorato si sono divisi le vittorie nel 4° round della Carrera Cup Italia. In gara-1 il portacolori dell’Ombra Racing ha preceduto i due piloti del Team Ghinzani, Giorgio Amati e Alberto Cerqui, mentre in gara-2 il pilota dello Tsunami RT è salito sul gradino più alto del podio davanti a Benedetto Strignano e Keegan Masters. Vittorie di Francesco Maria Fenici (AB Racing) e Marco Cassarà (Raptor Engineering) nella Michelin Cup e doppietta di Davide Scannicchio nella Silver Cup.

Bene il pluricampione MotoGP, Jorge Lorenzo, entrato in top ten in entrambe le gare. Vittorie per Marco Zanasi e Gustavo Sandrucci nel quinto round della BMW M2 CS Racing Cup Italy. Per i due vincitori di Vallelunga anche un secondo posto a testa, mentre Gigi Ferrara fa il ragioniere e si accontenta di due terzi posti che lo avvicinano al titolo che verrà assegnato al Mugello. Nel MINI Challenge Italia prima vittoria stagionale per Roberto Gentili con Paolo Maria Silvestrini che mette a segno il terzo successo sul tracciato romano. Sul podio salgono anche Cioffi e Bagnasco.