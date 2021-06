Vallelunga, weekend spettacolo in vista: esordio in pista del campionato le vetture turismo completamente elettriche

CAMPAGNANO - Sarà davvero un evento memorabile quello che ci attende nel fine settimana a Vallelunga dove è in programma la gara di apertura di PURE-ETCR la nuova serie che porta in pista le vetture turismo completamente elettriche.

E’ tutto nuovo a partire dal “pacchetto” vettura comune a tutti, che comprende la batteria della Williams Advanced Engineering, e il motore fornito dalla Magelec. Nuova è la Energy Station che “rifornisce” le vetture e nuovo il format di gara, assimilabile al rallycross, con una lunga serie di “battle”, confronti su pochi giri che vedranno impegnati a rotazione tutti i piloti. Nuovo è anche il sistema di partenza, con il “cancello” di 24 metri dove si allineano le vetture in attesa del via. Oltre ai 500 kW di potenza, i piloti hanno a disposizione il "push-to-pass" e una spinta "fightback" più piccola per cercare di recuperare una posizione.

Ma c’è un’altra novità propria del “Piero Taruffi”. Nell ‘occasione verranno infatti utilizzati i due tracciati di 1,75 km, il “Piccolo di Vallelunga”, aperto negli ultimi anni giusto per le gare degli scooter, e il classico 3,2 km. Quest’ultimo era inutilizzato da quando venne realizzato il prolungamento della pista a 4,085 km con l’inserimento del tratto con le curve Campagnano e Soratte. Chiaramente le due configurazioni sono più adatte alle caratteristiche delle vetture PURE ETCR, diciamo che è un ritorno al passato che apre il…futuro.

Pronte le vetture testate per più di un anno, e negli ultimi tre mesi a più riprese qui a Vallelunga. Hyundai e Cupra in veste ufficiale, schierano la Veloster e la e-Racer, mentre la Romeo Ferraris rende omaggio al “made in Italy” con la realizzazione in proprio di un’iconica Giulia Alfa Romeo realizzata nella propria factory di Opera.

In definitiva la griglia della “prima” di PURE ETCR, completata alla vigilia di quest’esordio romano con l’ungherese Nagy, è la seguente:

#3 Tom Chilton (GBR) – Hyundai Motorsport N – Hyundai Veloster N ETCR

#5 Mattias Ekström (SWE) – Zengo Motorsport X CUPRA – CUPRA e-Racer

#6 Oli Webb (GBR) – Romeo Ferraris – M1RA – Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris

#8 Augusto Farfus (BRA) – Hyundai Motorsport N – Hyundai Veloster N ETCR

#13 Rodrigo Baptista (BRA) – Romeo Ferraris – M1RA – Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris

#25 Luca Filippi (ITA) – Romeo Ferraris – M1RA – Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris

#27 John Filippi (FRA) Hyundai Motorsport N – Hyundai Veloster N ETCR

#28 Jordi Gené (ESP) Zengo Motorsport X CUPRA CUPRA e-Racer

#69 Jean-Karl Vernay (FRA) Hyundai Motorsport N – Hyundai Veloster N ETCR

#88 Stefano Coletti (MCA) Romeo Ferraris – M1RA Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris

#96 Mikel Azcona (ESP) Zengo Motorsport X CUPRA CUPRA e-Racer

#99 Daniel Nagy (HUN) Zengo Motorsport X CUPRA CUPRA e-Racer

A questi dodici piloti il compito di confermare sui tracciati di Vallelunga, una volta di più impianto polifunzionale, la via…elettrica!