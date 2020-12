Il sogno di Vandoorne si avvera. Sarà lui a correre con la Mercedes di Hamilton: «Domani volo in Bahrein»

VALENCIA - «Il team mi ha avvisato questa mattina attorno alle sette. Mi ha informato che avrebbero dato l'annuncio un'ora dopo», spiega Stoffel Vandoorne a Valencia, dove con la Mercedes-Benz EQ ha appena finito i test in vista della prossima stagione di Formula E. La positivià di Lews Hamilton rischia di proiettarlo direttamente in Formula 1, nel secondo GP consecutivo che si disputa sul circuito del Bahrein.

«Non so ancora quello che succederà», ammette il 28enne belga, secondo assoluto lo scorso anno nel circuito a zero emissioni. «Onestamente? Non ci pensato molto perché ero concentrato sui test di Formula E, che è la ragione per cui sono qui», precisa Vandoorne. Ma le probabilità che sia lui a "ereditare" il posto dell'asso britannico sono parecchie. Se non altro perché è il primo in ordine gerarchico, ossia la riserva del team tedesco in Formula 1.

«Sarei andato comunque in Bahrein: ho il volo domani», aggiunge. E nonostante la mascherina non si fa fatica a intuire che sorride. Ha tutte le ragioni per farlo, anche perché può gareggiare senza troppa pressione addosso. Non solo il più famoso compagno di scuderia Hamilton, ma anche la squadra ha già vinto il titolo mondiale. L'eventuale rientro in Fornula 1 avverrebbe a due anni di distanza dalla sua ultima apparizione, che risale al novembe del 2018 ad Abu Dhabi quando chiuse 14° con la McLaren.