Ferrari, Vasseur: «Baku imprevedibile, può riservare molte variabili. Dovremo adattarci a qualsiasi situazione»

«Nelle ultime gare la nostra vettura ha dimostrato un buon livello di competitività, ma abbiamo anche visto quanto sia importante mettere insieme ogni aspetto del fine settimana». Parola del team principal della Ferrari Fred Vasseur in vista del Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbaigian. «Baku rappresenta una sfida molto diversa, in cui la fiducia nella vettura e l'esecuzione del lavoro saranno particolarmente importanti. È inoltre - aggiunge il manager francese - un circuito dove il weekend può riservare molte variabili e risultare imprevedibile, quindi dovremo rimanere concentrati su noi stessi, adattarci a qualsiasi situazione e cercare di sfruttare al massimo ogni opportunità".