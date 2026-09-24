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Horner si candida per la Ferrari: «Sarebbe il lavoro dei sogni». L'ex TP Red Bull: «È il marchio più grande, ora gigante addormentato»
GP dell'Azerbaijan, la qualifica: Russell conquista la pole davanti a Leclerc. Antonelli a muro, partirà 16esimo
Ferrari, Vasseur: «Baku imprevedibile, può riservare molte variabili. Dovremo adattarci a qualsiasi situazione»
«Nelle ultime gare la nostra vettura ha dimostrato un buon livello di competitività, ma abbiamo anche visto quanto sia importante mettere insieme ogni aspetto del fine settimana». Parola del team principal della Ferrari Fred Vasseur in vista del Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbaigian. «Baku rappresenta una sfida molto diversa, in cui la fiducia nella vettura e l'esecuzione del lavoro saranno particolarmente importanti. È inoltre - aggiunge il manager francese - un circuito dove il weekend può riservare molte variabili e risultare imprevedibile, quindi dovremo rimanere concentrati su noi stessi, adattarci a qualsiasi situazione e cercare di sfruttare al massimo ogni opportunità".
giovedì 24 settembre 2026 - Ultimo aggiornamento: 17:45 | © RIPRODUZIONE RISERVATA