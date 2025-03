Vasseur fiducioso dopo le libere, Ferrari bene sia per la pole che nel passo gara

Nel GP d'Australia per la Ferrari sarà più difficile la qualifica o trovare il passo gara? «Siamo in buone condizioni in entrambe le situazioni» ha risposto a Sky il team principal Vasseur. «Domani ci sarà molto più grip e la tempetatura salirà. Noi dobbiamo saper prevedere questo aumento» ha aggiunto. Charles Leclerc é stato il più veloce nella seconda sessione di libere ed é parso subito a proprio agio sulla SF-25. «Charles é più rilassato perché l'attenzione (mediatica, ndr) si é concentrata più su Hamilton e questo é un aspetto positivo per lui. La collobarazione tra loro sta andando molto bene» ha concluso Vasseur.