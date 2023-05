Vasseur: «Il bilancio della Ferrari a Baku è positivo, fatti altri passi nella giusta direzione»

«Nel complesso direi che il bilancio di questo weekend è positivo per la squadra«. Parola di Frédéric Vasseur, Team Principal della Ferrari al termine del Gran Premio dell’Azeirbaigian di Formula 1. »Abbiamo portato a casa due pole position e un podio con Charles Leclerc - aggiunge il manager francese - e anche a livello di punti raccolti, grazie pure al quinto posto di Carlos Sainz, credo che il bottino sia soddisfacente. Avevamo visto dei progressi già a Melbourne che però erano stati offuscati dal cattivo risultato finale».

«Nell’ultimo mese - prosegue Vasseur - abbiamo continuato a lavorare sodo a Maranello, e qui a Baku ci sono stati altri passi nella giusta direzione che questa volta si sono concretizzati in un buon risultato. Abbiamo visto che in qualifica siamo tornati al livello di competitività che volevamo, mentre in gara il gap con Red Bull è ancora rilevante. Il nostro obiettivo però è lottare con loro per la prima posizione e ci stiamo attrezzando per farlo nel migliore dei modi. Ci prendiamo questo podio, che regala morale a tutto il team, e ci prepariamo a tornare in pista già la prossima settimana a Miami».