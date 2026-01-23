Vasseur: «La nuova Ferrari è il risultato di un grande lavoro di squadra»

«La SF-26 segna l’inizio di un nuovo ciclo per la Formula 1 e per Ferrari che propone, nello stesso anno, nuove regole per il telaio, per la power unit, nuovi carburanti e gomme con caratteristiche differenti. Questa vettura è il risultato di un grande lavoro di squadra e segna l’inizio di un percorso completamente nuovo, costruito su regole diverse che vede tutti i concorrenti dover fare i conti con non poche incognite». Così il team principal della Ferrari Frederic Vasseur nel giorno della presentazione della SF-26, la monoposto di Maranello che gareggerà nel mondiale di F1. «Il team è allineato e più unito che mai in vista della stagione che ci attende -aggiunge Vasseur-. Dalla settimana prossima a Barcellona cominceremo il lavoro di comprensione e validazione della vettura. In questa prima fase la priorità sarà imparare quanto più possibile e iniziare a costruire basi solide sulle quali il lavoro in vista dell’inizio della stagione».