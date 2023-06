Il venerdì del Rally di Roma Capitale. Dal 28 al 30 luglio si parte con la prova spettacolo al “Colosseo”

Cresce l’attesa per il Rally di Roma Capitale 2023, in programma dal 28 al 30 luglio prossimi quale quinto appuntamento del FIA European Rally Championship e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. La gara partirà con il grande show del venerdì e la prova spettacolo al “Colosseo”. 13 prove speciali, la nuova “Alatri” e la conferma delle due lunghe “Rocca di Cave-Subiaco” e “Santopadre”. Uno scenario davvero tosto!

In sostanza, questa edizione conferma tutte le grandi qualità sportive del Rally di Roma Capitale portando però al centro la città di Roma e l’enorme happening di apertura del venerdì sera che sarà il fulcro dell’evento dedicato non solo agli appassionati ma soprattutto ai romani, alle famiglie ed ai tanti curiosi.

Sabato e domenica ci sarà ugualmente da divertirsi con le altre 12 prove speciali tra le quali la nuova “Alatri” e le due lunghissime “Rocca di Cave-Subiaco” e “Santopadre” rispettivamente di 32.30 chilometri e 29.08 chilometri, due dei tratti più lunghi del panorama europeo. Arrivo a Fiuggi dalle 18:00 della domenica con novità tutte da scoprire...

“Roma sarà la grande protagonista di questa edizione, più che mai-assicura Max Rendina - E lo sarà non solo per gli appassionati, ma anche e soprattutto per le famiglie, i turisti ed i romani. Il Rally di Roma Capitale è cresciuto molto in questi primi undici anni e per questa prima edizione del nostro secondo decennio abbiamo lavorato con tantissima dedizione agli eventi collaterali e alle opportunità di svago per tutti. Siamo il primo evento motoristico del cartellone estivo e vogliamo coinvolgere tutta la città in quello che sicuramente sarà un momento imperdibile per tutti”.