Vergne e Techeetah, sogno a New York. Il pilota francese e il team cinese ad un passo dai titoli

NEW YORK - Gran finale a New York, la cartolina ha sullo sfondo l’inconfondibile skyline di Manhattan. Saltata la tappa conclusiva in Canada, la Formula E assegna i suoi titoli della “stagione 4” a New York dove il prossimo weekend sono in calendario due E-Prix, uno il sabato l’altro la domenica, sempre di pomeriggio quando in Europa il sole sarà tramontato (diretta su Italia2, replica su Italia1). I giochi non sono ancora fatti, anche se ai nastri di partenza ci saranno dei favoriti che, potendo contare su un buon vantaggio in classifica, avranno la possibilità di controllare.

Il driver che, molto probabilmente, allungherà l’albo d’oro della categoria seguendo Nelson Piquet, Sebastien Buemi e Lucas Di Grassi, è il francese Jean-Eric Vergne, già pilota della Toro Rosso in Formula 1 e rampollo del vivaio Red Bull diretto da Helmut Marko. Il transalpino guida la cinese Techeetah che a sua volta ha consistenti ambizioni di conquistare la corona fra i costruttori togliendo lo scettro alla Renault trionfatrice di tutte le tre stagioni finora disputate. Vergne e la squadra orientale hanno fatto finora un lavoro eccellente, solo parzialmente aiutati dall’altro pilota della squadra André Lotterer, un campione conclamato che ha 37 anni e ha vinto tre volte la 24 Ore di Le Mans e il titolo Mondiale Endurance con l’Audi nel 2012.

André, che in Giappone è un vero idolo avendo conquistato il titolo di Formula Nippon nel 2011 e quello di Super GT nel 2006 e nel 2009, in Formula E era solo un rookie ed ha alternato gare grintose e spettacolari a prestazioni un po’ caotiche conquistando solo 56 punti e rimediando 5 zeri in pagella. Jean-Eric, invece, di zeri non ne ha preso alcuno e guarda tutti dall’alto dei suoi 163 punti. Visto che ogni E-Prix assegna al massimo 29 punti ad un pilota (totale 58 per le due gare), l’unico che ancora può contrastare il francese è Sam Bird. Il britannico con la sua DS Virgin è staccato di 23 punti (è a quota 140), mentre il terzo in classifica, il brasiliano Lucas Di Grassi, non ha più alcuna possibilità di confermarsi campione poiché è a quota 101, quindi distante 62 punti. Il brasiliano è quello che ha raccolto di più nella stagione europea (le ultime quattro gare), anzi la sua rimonta era iniziata prima con il secondo posto in gara 6 a Punta de l’Este.

Da allora Lucas ha vinto un E-Prix e 4 volte è arrivato secondo, ma nelle prime cinque corse del Campionato aveva racimolato solo 3 punti. Jean-Eric, invece, è salito in tre occasioni sul gradino più alto del podio e, escludendo l’ultima tappa a Zurigo dove ha chiuso decimo, ha come peggior risultato il quinto posto. Una costanza incredibile. Apparentemente più aperta la lotta fra le squadre anche se la Techeetah guida la graduatoria con un discreto margine. Il team cinese ha 219 punti contro i 186 di Audi Sport ed i tedeschi di Ingolstadt non sono affatto spacciati.

Ogni E-Prix per le squadre può infatti valere ben 47 punti in caso di bottino pieno (primo e secondo posto, pole position e giro più veloce in gara), per un totale di 94 gettoni. Un margine di 33 punti non è quindi una certezza assoluta anche perché la casa dei Quattro Anelli può contare su un attacco a due punte, viene da una striscia positiva unica e dispone della monoposto attualmente più in forma (ognuno ha la sua powertrain). L’Audi, inoltre, è finora l’unica squadra che è stata in grado di prendere 47 punti in una giornata (nella tappa casalinga di Berlino), viene da due trionfi di fila ed ha già dominato con entrambi i piloti che sono rapidi e molto concreti. Con 94 punti ancora sul tavolo per l’aritmetica è ancora in corsa anche la DS Virgin (157) staccata di 62 punti, ma dovrebbe fare un bottino pesante e sperare che sia la Techeetah che l’Audi vadano in tilt (cosa poco probabile). Non hanno invece più alcuna speranza per il titolo la Mahindra (116) e la Jaguar (105) staccate di oltre cento lunghezze.