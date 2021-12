Verso Jeddah - Domenica Verstappen può diventare campione del mondo. Vediamo come

Domenica, sull'inedito circuito cittadino di Jeddah (Arabia Saudita), Max Verstappen potrebbe laurearsi per la prima volta in carriera campione del mondo. Il 24enne olandese della Red Bull, è la prima volta che si trova in questa nobile posizione. Al suo settimo anno di F1, con 139 Gran Premi disputati, 19 vittorie, 12 pole, è arrivato finalmente il momento decisivo. Verstappen si presenta con 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, che vincendo in Brasile e Qatar ha però recuperato ben 14 lunghezze, riuscendo forse a invertire l'inerzia di questa volata finale: "Ovviamente avrei voluto avere un margine superiore", ha spiegato Max alla vigilia di Jeddah, "ma quando non hai il ritmo come mi è capitato in Qatar è impossibile"

Cosa dovrà fare Verstappen per festeggiare il suo primo titolo con una gara di anticipo sulla conclusione del campionato, che avverrà il 12 dicembre ad Abu Dhabi? Dovrà terminare la gara almeno al secondo posto; dall'altro lato Hamilton dovrebbe comunque incappare in una domenica negativa. Il sette volte iridato della Mercedes, si esporrebbe al rischio di perdere definitivamente la corona solo chiudendo dal sesto posto in giù. Non sono da escludere colpi di scena, specialmente considerando che si andrà su un tracciato totalmente inedito, e per giunta cittadino, con le barriere a minima distanza. Ma sulla carta resta più probabile che la contesa Verstappen-Hamilton, che ha infiammato questo Mondiale 2021, si risolva nella tappa conclusiva di Abu Dhabi, aumentando ulteriormente il tasso d'adrenalina.

Semmai, c'è da chiedersi quali siano gli attuali rapporti di forza tra i due contendenti e le loro scuderie: la Mercedes sembra aver rialzato la cresta nel momento chiave, con due successi consecutivi di Hamilton che hanno ribaltato la supremazia Red Bull esibita in Messico. In Arabia, su un circuito che avrà medie orarie pazzesche (inferiori solo a Monza), la Stella dovrebbe avere i favori del pronostico per le caratteristiche della sua W12, più a suo agio sulle piste veloci. Lo crede pure Christian Horner, team principal della compagine anglo-austriaca, ma durante l'anno è già accaduto che la realtà smentisse le previsioni. Di certo, Hamilton potrà contare sul nuovo V6 utilizzato in Brasile, definito "un bel boost" da parte del capo ingegnere Andy Shovlin. Allo stesso tempo, in Mercedes resta qualche dubbio sulla tenuta della power unit, che in questa specifica soffre di degrado prestazionale e ha già costretto ad alcuni cambi extra, anche (anzi, soprattutto) sulla macchina di Valtteri Bottas. La Red Bull, invece, fino a qui ha preferito evitare penalizzazioni in griglia e proseguire con i motori già allocati: ma, di fronte ai jolly ben giocati da Mercedes, potrebbe essersi rivelato un errore strategico, un eccesso di prudenza. Per montare una nuova power unit sulla RB16B, sperando poi di recuperare posizioni, di Verstappen rischia di essere troppo tardi. O troppo pericoloso.



Max Verstappen campione 2021 in Arabia se...

1° posto (e giro più veloce) con Hamilton 6° o più indietro

1° posto con Hamilton 7° o più indietro

2° posto (e giro più veloce) con Hamilton 10° o più indietro

2° posto con Hamilton fuori dalla zona punti