Verstappen conquista la pole ad Austin, ma Hamilton partirà al suo fianco. Bene la Ferrari

Dal dito medio a Lewis Hamilton alla pole ad Austin. Max Verstappen è un vero discolo. La Red Bull-Honda è cresciuta tantissimo nell'arco del fine settimana americano e l'olandese ha interpretato al meglio il tortuoso, ma veloce, tracciato del Texas. Alla fine i tanto temuti bump non hanno creato problemi e Verstappen si è involato verso la pole ottenuta al secondo tentativo. Nel primo infatti, si era piazzato secondo con 1'33"199 dietro al compagno di squadra, brillantissimo finalmente, Sergio Perez autore del tempo di 1'33"180. Poi, nella volata finale, Verstappen si è migliorato di quasi tre decimi concludendo in 1'32"910.

La sua ultima pole vera, non contiamo Monza gara sprint, risale a Zandvoort. Perez, che accarezzava l'idea di siglare la prima pole in carriera, ha fatto piccoli progressi chiudendo in 1'33"134, perdendo dal compagno un decimo e mezzo nel terzo settore. Perez, però, ha perso la prima fila superato da un Lewis Hamilton che ha disputato il suo secondo giro in maniera perfetta. Il suo primo giro non è stato granché, 1'33"564, ma quello finale è stato positivo e l'ha terminato in 1'33"119, ma a 2 decimi da Verstappen. Di più non si poteva fare, ha detto Lewis piuttosto amareggiato per i progressi sicuramenti inattesi compiuti dalla Red Bull.

Valtteri Bottas non è stato ficcante come in Turchia, probabilmente a livello psicologico ha influito la penalità di 5 posizioni, ma è anche vero che Hamilton a Istanbul gravato dalla penalità di 10 posizioni si era preso la prima posizione. Il carattere del finlandese è diverso e abbiamo potuto conoscerlo a fondo nel corso di questa stagione e il quarto posto in 1'33"475 è poca cosa. Bottas quindi, partirà dalla nona posizione. Dunque, Hamilton si troverà stretto nella morsa delle due Red Bull e non potrà contare sull'aiuto del proprio compagno di squadra. Almeno nei momenti del dopo qualifica, Hamilton e Verstappen si sono completamente ignorati, quando solitamente una pacca sulla spalla c'era sempre stata, il dito medio di Max a Lewis ha sicuramente avuto il suo peso. In gara non si risparmieranno e tutto potrà accadere.

Bella qualifica per la Ferrari. Charles Leclerc, quinto in 1'33"606, scatterà dalla seconda fila, quarta piazzola, per la penalità a Bottas. Il monegasco è a 696 millesimi da Verstappen, non poco, ma i progressi del motore appaiono evidenti. Carlos Sainz è subito dietro a Leclerc, sesto (ma quinto e dovrà partire con gomme soft, Leclerc con le medie) in 1'33"792. Un buon risultato in ottica classifica costruttori perché i due piloti Ferrari si sono messi alle spalle le due McLaren-Mercedes, con Daniel Ricciardo settimo in 1'33"808 (sesto in griglia) e Lando Norris ottavo in 1'33"887 (settimo al via). Un risultato che fa sorridere Ricciardo, molto altalenante quest'anno, ma davanti al suo compagno, cosa che non è accaduta spesso.

Soddisfazione in Alpha Tauri con entrambe le AT02 qualificate nel Q3. Pierre Gasly (nella foto sotto) e Yuki Tsunoda lo hanno affrontato con soft usate e hanno chiuso nono (ottavo in griglia) e decimo. Ci si aspettava di più dalla Alpine-Renault, 11esima con Esteban Ocon e davanti a Sebastian Vettel con l'Aston Martin-Mercedes, il quale però scatterà dal fondo assieme a George Russell e a Fernando Alonso. Bene Antonio Giovinazzi (che ha rischiato in Q1 con un testacoda), 13esimo, ma 12esimo sullo schieramento. Male Lance Stroll che non ha superato il Q1 come Kimi Raikkonen. Ma con i tre piloti penalizzati, entrambi faranno un bel salto in avanti in griglia.

Sabato 23 ottobre 2021, qualifica

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'32"910 - Q3

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'33"119 - Q3

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'33"134 - Q3

4 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'33"475 - Q3 **

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'33"606 - Q3

6 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'33"792 - Q3

7 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'33"808 - Q3

8 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'33"887 - Q3

9 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'34"118 - Q3

10 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'34"918 - Q3

11 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'35"377 - Q2

12 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'35"500 - Q2 ***

13 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'35"794 - Q2

14 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'44"549 - Q2 ***

15 - George Russell (Williams-Mercedes) - no time - Q2 ***

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'35"983 - Q1

17 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'35"995 - Q1

18 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'36"311 - Q1

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'36"499 - Q1

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'36"796 - Q1

** 5 posizioni di penalità

*** partenza dal fondo griglia