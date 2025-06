Verstappen si pente per il contatto con Russell: «Manovra inopportuna». Ed ora rischia di saltare un GP. Ecco perché

Avete mai sentito Max Verstappen, nell'ultimo decennio, redimersi per qualcosa di sbagliato commesso in pista? La risposta è no... ma per la prima volta è successo poche ore fa. Il quattro volte campione del mondo, in merito all'assurdo speronamento a George Russell nelle ultime battute del GP di Spagna, ha dichiarato: «Non è stato giusto, non sarebbe dovuto accadere».

Vediamo di ricostruire il dopo gara. Russell, quasi incredulo per il colpo ricevuto dalla Red Bull dell'olandese mentre lottavano per il quarto posto, si era limitato a dire: «Queste cose sono un cattivo esempio per i giovani piloti che aspirano ad arrivare in F1». Verstappen aveva risposto alla sua maniera: «Ha detto così? La prossima volta gli porterò dei fazzoletti». In serata, Verstappen si era tolto la tuta da bullo e aveva cominciato a spiegare che l'essere finito contro la Mercedes è stata la causa di un errore di valutazione.

Poi, oggi su Instagram è arrivata la sorprendente confessione: «Avevamo una ottima strategia, stavamo disputando una buona gara, poi è arrivata la safety-car. La nostra scelta delle gomme e alcune manovre dopo la ripartenza dalla safety-car, hanno alimentato la mia frustrazione portandomi a commettere una manovra sbagliata e inopportuna. Do sempre tutto per la squadra e le emozioni possono essere forti. A volte si vince insieme, a volte si perde insieme. Ci vediamo a Montreal».

Alla penalità di 10" che l'ha fatto scendere al decimo posto nella classifica finale del GP di Spagna, Verstappen ha ricevuto anche una penalità di 3 punti sulla patente ed ora rischia grosso. E' a 11 punti, dunque un solo punto dalla squalifica per un GP (lo scorso anno toccò a Kevin Magnussen). Questo significa che a Montreal e a Spielberg, le prossime due gare in calendario, Verstappen non dovrà commettere alcuna sciocchezza.

Il 30 giugno 2025, scade la penalità di 2 punti che Verstappen ricevette nel GP di Austria 2024 per aver causato una collisione con Lando Norris. Da regolamento quindi, gli saranno abbonati 2 punti e il suo "bottino" salirà a 3. Ecco le altre scadenze che permetteranno al pilota Red Bull di rimpinguare la patente:

- GP Messico 2024: per aver forzato Norris fuori pista, 2 punti di penalità (scadenza 27 ottobre 2025);

- GP Brasile 2024: per non aver rispettato il tempo minimo della VSC durante la Sprint, 1 punto di penalità (scadenza 1° novembre 2025);

- GP Qatar 2024: per guida inutilmente lenta durante le qualifiche, 1 punto di penalità (scadenza 1° dicembre 2025);

- GP Abu Dhabi 2024: per aver causato un incidente con Oscar Piastri, 2 punti di penalità (scadenza 8 dicembre 2025).