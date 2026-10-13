Verstappen contro Vale Rossi, nel weekend sfida tra leggende a Portimao. I due campioni in gara nel GT

Un campionissimo della Motogp di ieri contro un fuoriclasse della Formula 1 di oggi. Un sfida leggendaria che andrà in scena il prossimo fine settimana a Portimao in Portogallo tra Max Verstappen, quattro volte campione del mondo, al debutto nel GT World Challenge Europe al volante della Mercedes-AMG GT3 del Verstappen Racing, e Valentino Rossi, nove volte iridato nel Motomondiale. Appuntamento storico anche per il campionato, per la prima volta sul circuito portoghese Algarve, all'interno del distretto di Faro. Un gran finale di stagione per il GT World Challenge Europe, da16 al 18 ottobre, con l'ultimo e decisivo appuntamento della Endurance Cup, con un confronto inedito: Rossi contro Verstappen, ovvero due simboli del motorsport mondiale, due generazioni a confronto, che possono vantare tredici titoli iridati complessivi.

Da una parte il Dottore, simbolo del Motomondiale e ora protagonista delle competizioni GT al volante della Bmw M4 GT3 Evo del Team WRT, dall'altra l'olandese volante arrivato a quota quattro Mondiali di Formula 1. Per l'ex fuoriclasse della MotoGp, protagonista consolidato delle competizioni in auto, sarà un'altra occasione per misurarsi con un avversario d'eccezione definito da molti «il miglior pilota automobilistico degli ultimi anni». Il campione di Tavullia sarà impegnato con la Bmw M4 GT3 Evo numero 46 del Team WRT, mentre Verstappen, reduce da 2 vittorie consecutive negli ultimi due GP di Formula 1, cercherà di lasciare il segno al debutto nella serie. Un incrocio generazionale che va oltre il risultato sportivo e rende il finale di Portimao un appuntamento di richiamo internazionale.

«So che due dei tre piloti della line up non ci saranno. Serve che corrano altri e io non vedo l'ora.- ha detto Verstappen parlando della gara che lo aspetta il prossimo weekend a Portimao (per la formula 1 invece l'appuntamento è al week end successivo ad Austin) - Chiaramente sarei stato molto contento se fossero stati presenti i miei piloti regolari, ma il calendario a volte ha dei cambiamenti. E va bene così". A parlare di una possibile sfida con Verstappen nei campionati Endurance era stato in passato proprio Rossi che ha dato il via a questo trend su quattro ruote: «Ho aperto un po' la porta, ho spianato un po' la strada. Sono felice, non credo sia tutto merito mio, ma è una grande soddisfazione vederlo guidare questo tipo di auto. Spero davvero di poter scendere presto in pista con lui e fare un paio di giri insieme».