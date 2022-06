Verstappen: «Ferrari molto veloce in gara, è stato difficile». Sainz: «Le ho provate tutte per superarlo». Leclerc: «Mondiale? due vittorie ed è fatta...»

MONTREAL - «La safety car non ci ha aiutato, le Ferrari erano molto veloci in gara. È stato davvero difficile per me, anche perché loro avevano gomme più fresche. Io ho dato tutto, Carlos ha fatto la stessa cosa. Poi quando hai Drs è più facile attaccare, però gli ultimi giri sono stati divertenti». Sono le parole del pilota della Red Bull Max Verstappen dopo la vittoria nel Gp del Canada di F1. «Quest’anno siamo molto veloci nel rettilineo e questo ci aiuta. Loro erano molto forti in gara, ma per fortuna la strategia ha funzionato». «Ho spinto a tutta, non ho lasciato un centimetro in frenata e vicino alle barriere. Le ho provate tutte per superare Verstappen. Non avevamo abbastanza velocità per avvicinarci a sufficienza nel tornante. La cosa positiva è che eravamo più veloci in tutta la gara, ci è mancato qualcosa per il sorpasso».

Lo ha detto il pilota della Ferrari Carlos Sainz dopo il secondo posto nel Gp del Canada di Formula 1. «Siamo contenti per come siamo riusciti a mettere pressione, siamo arrivati vicinissimi a vincere, continueremo a provarci nella prossima gara», ha aggiunto lo spagnolo. «L’inizio è stato frustrante, poi è stato divertente. A metà gara mi sono ritrovato con Ocon con gomme più fresche e facevo fatica con la trazione. Poi abbiamo avuto un problema al pit-stop e mi è costato tanto, ho fatto il meglio possibile e il quinto posto era il massimo, anche se non posso essere contento. Sono riuscito a rimanere calmo e aspettare, era una gara di pazienza e ha pagato».

Così Charles Leclerc dopo il quinto posto nel Gp del Canada di F1 in rimonta dal fondo della griglia. «Guardiamo avanti, a Silverstone puntiamo alla vittoria e speriamo di prendere più punti. Se penso ancora al Mondiale? Si certo, sono a 49 punti da Verstappen, due vittorie ed è fatta», ha detto sorridendo il monegasco. «Non siamo gli unici ad avere problemi di affidabilità, se riusciamo a metterci apposto la performance c’è. Anche la Mercedes sta tornando e sarà interessante vedere come si sviluppa».