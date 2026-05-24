Verstappen “frustrato” dopo la Sprint in Canada: «Se le cose restano così per me impossibile continuare in F1»

«Non è mentalmente sostenibile continuare così". Al termine della gara sprint in Canada, dove é giunto settimo a quasi 16 secondi dal vincitore, Max Verstappen é tornato a minacciare di lasciare la Formula 1 al termine di questa stagione se le modifiche previste al regolamento sui motori per il prossimo anno non verranno approvate. «Se i regolamenti rimangono così, il prossimo sarà un anno lungo, e non lo voglio. Non sono mentalmente in grado di sostenerlo» ha detto.

La FIA, l'organo di governo della Formula 1, ha dichiarato due settimane fa di aver raggiunto un accordo di principio per introdurre modifiche che ridurrebbero la necessità di gestione energetica con i nuovi motori introdotti quest'anno. Sono però emerse opposizioni nei successivi colloqui sui dettagli del piano e al momento non c'è sufficiente accorso l'approvazione della proposta secondo i protocolli di governance della F1. L'olandese della Red Bull, quattro volte campione del mondo, ha anche confermato che, se decidesse di smettere con le monoposto, non tornerebbe indietro: «Ci sono tante altre cose divertenti da fare, là fuori».