Verstappen: «Hamilton rinascerà alla Ferrari. Avrà una nuova motivazione»

Lewis Hamilton «rinascerà" alla Ferrari secondo il campione del mondo di Formula Uno in carica Max Verstappen. Il sette volte campione del mondo Hamilton ha lasciato la Mercedes dopo 12 stagioni per unirsi al tema del Cavellino per la stagione 2025. Hamilton ha concluso la sua attesa di oltre due anni per una vittoria con il successo in casa al Gran Premio di Gran Bretagna a luglio. Eppure ha comunque concluso con un gigantesco distacco di 214 punti da Verstappen nella classifica piloti poiché il suo periodo alla Mercedes, dove ha vinto sei titoli, si è concluso in modo deludente. Ma Verstappen, che mira a eguagliare il record di Michael Schumacher di cinque campionati piloti consecutivi, ha detto che un passaggio alla Ferrari, sempre presente nei 75 anni di storia della Formula Uno, potrebbe ispirare Hamilton.

«Gli fornirà uno scenario diverso, una nuova motivazione», ha detto Verstappen. «E quando sei stato con una squadra per molto tempo, hai vinto molto e poi hai avuto alcune stagioni difficili, forse la tua motivazione è diversa. Ora è quasi come se fosse rinato. Sappiamo tutti quanto è bravo Lewis e sappiamo tutti quanto è bravo (il compagno di squadra di Hamilton) Charles (Leclerc). La Ferrari ha due grandi piloti. Sarà emozionante per lo sport, ma (il successo di Hamilton) dipenderà anche da quanto è buona la macchina». Hamilton, che punta a un record di ottavo titolo piloti, si unisce a un team Ferrari che l'anno scorso è stato battuto di misura dalla McLaren per il campionato costruttori. «Prevedo sicuramente che Lewis sarà un contendente per il campionato», ha affermato l'amministratore delegato della McLaren Zak Brown. «Noi e la Ferrari abbiamo concluso l'anno scorso senza nulla tra noi e penso che continuerà così". Hamilton farà la sua prima vera prova della sua nuova macchina durante l'unica sessione di test invernali della prossima settimana in Bahrein, con la Ferrari che punta al suo primo campionato in quasi due decenni. «Se Lewis parte bene e riesce a ottenere la fiducia del team, troverà la sua sicurezza e potrebbe essere un vero contendente per questo campionato mondiale», ha affermato Christian Horner, il direttore del team Red Bull di Verstappen. Horner ha aggiunto: «Ma se non parte bene, sarà inevitabilmente più difficile per lui».