Verstappen: «Ho fatto il dito medio a un tifoso che mi insultava lungo i box, il giro dopo mi ha applaudito»

«Un sacco di gente applaudiva. Poi un tizio ha fatto delle cose diverse nei miei confronti, così gli ho mostrato il dito medio. La volta successiva che sono passato, stava applaudendo. Quindi, sapete, imparano. È facile non essere gentili con i piloti, ma anch'io posso non esserlo con te!". A raccontare l'episodio accadutogli nella corsia dei box, in conferenza stampa dopo la pole position, è stato l'olandese Max Verstappen. Il pilota della Red Bull non se l'è presa e ha speso parole al miele per il pubblico italiano, che lo aveva accolto calorosamente già in mattinata: «I tifosi in generale qui sono molto appassionati. Amano il motorsport. Naturalmente qui c'è più sostegno per la Ferrari, ma va benissimo così. Hanno una base di fan enorme», ha detto, ricordando come abbia corso qui fin da bambino sui go-kart. Divertito Oscar Piastri, della McLaren: «Ho visto lo stesso ragazzo, credo. Non mi stava facendo il dito medio, ma il pollice verso.

Ma ha applaudito per te. Wow. Hai firmato con la Ferrari o qualcosa del genere? C'è qualcosa che non sappiamo? Non lo so. Voglio dire, è bello. Penso che in tutti gli sport, dare un po' di filo da torcere agli avversari sia sempre divertente e faccia parte dello sport». I tifosi, insiste Piastri, «sono stati molto accoglienti questo weekend». Per l'australiano è la prima volta a Imola, «ma Monza, anche se non è la mia pista favorita sul calendario, è sempre uno dei miei weekend preferiti a causa dei fan. E nessuno di loro tifa per me, tifano tutti per la Ferrari». Sembra che nessuno invece abbia insultato l'altro pilota della McLaren, Lando Norris: «Ho visto lo stesso tipo, ma penso che fosse dalla mia parte. A essere onesto, i tifosi italiani sono sempre stati estremamente gentili con me e molto di supporto».